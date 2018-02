Klirrende Kälte und richtig gute Stimmung

× Erweitern Pferdemarkt Heilbronn 2018

Für den ein oder anderen kostete es sicherlich eine gewisse Überwindung, raus zu gehen und sich den eiskalten Temperaturen zu stellen. Aber alle, die es wagten, und es waren viele, erlebten als Belohnung eine wunderbare Wetterkombination aus klirrender Kälte und Sonnenstrahlen.

Den Besuchern und Beschickern des Heilbronner Pferdemarktes zauberte dieses Wetterchen ein Lächeln ins Gesicht. Krämermarkt, Ausstellungsbereich und Antikmarkt waren an allen drei Veranstaltungstagen sehr gut besucht. Auch die Pferdemarkt-Party am Samstagabend in der Harmonie und das neue Ponyreiten im Stadtgarten wurden gut angenommen.

Eskimohandschutzcreme, wie sie am Stand von Schleif‘s Kräuterbalm vor der Harmonie angeboten wurde, oder Lammfellsohlen und lange Unterhosen, die es in der Karlstraße gab, waren bei diesen Temperaturen begehrte Produkte. Auch Verkäufer von Glühwein, heißem regionalen Gin oder Kaffee hätten sich wohl kaum besseres Wetter wünschen können.

„Wir kommen schon seit mehr als 40 Jahren auf den Heilbronner Pferdemarkt“, erklärte eine junge Beschickerin aus Pirmasens. Lammfellprodukte in Eigenproduktion ist das Erfolgsrezept der Familie Motsch-Tkaczuk, und die Juniorchefin und ihr Mann können kaum eine Pause einlegen, weil der Stand dauerhaft von interessierten Besuchern belagert ist. Rund 360 Stände zählte der diesjährige Heilbronner Pferdemarkt.

Andrang gab es auch beim Ponyreiten der lokalen Reitvereine Heilbronn und Schwaigern im Stadtgarten hinter der Harmonie. Helm auf und rauf auf den Sattel, hieß es hier für die Kids, die sich für diesen besonderen Spaziergang durch den Stadtgarten gerne anstellten.

Partystimmung gab es am Samstagabend in der Heilbronner Harmonie. Die Scheunenparty mit DJ Richie De Bell und DJ Lümmel wurde zum ersten Mal angeboten und gleich gut angenommen. Hunderte Gäste feierten hier nach dem Pferdemarktbesuch bei Après-Ski-Stimmung und Cocktails bis in den späten Abend.

Natürlich wäre die Traditionsveranstaltung ohne Pferdeprämierung undenkbar. 136 Tiere wurden der Jury auf den Reitanlagen am Trappensee vorgestellt und von dieser kritisch begutachtet. Bei der Preisverleihung am Montagmittag in der Harmonie sind die ausgezeichneten Tiere auch offiziell gewürdigt worden. Die Gewinner des diesjährigen Pferdemarktes sind:

In der Kategorie Reit- und Gebrauchspferd Familie Umbach aus Erligheim mit ihrem Württemberger Wallach „A kind of Magic“.

In der Kategorie Reit- und Gebrauchspony Sandra-Diana Eckstein aus Bretzfeld-Rappach mit Peppino (Deutsches Reitpony Mix).

In der Kategorie Zuchtpferd Roland Bäuerle aus Neuler-Schwenningen mit der Schwarzwälder-Kaltblut-Stute Hedda.