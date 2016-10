KSK Music Open 2017: Erste Bookings bestätigt

× Erweitern Foto:LightSniper/Michael Haussmann KSK Music Open Ludwigsburg

Nach dem Riesenerfolg der Kreissparkasse Ludwigsburg music open im Sommer 2016 laufen die Planungen für das kommende Jahr bereits auf Hochtouren. Bereits Ende August konnte mit Dieter Thomas Kuhn ein Stimmungsgarant aus diesem Jahr wieder gewonnen werden, der seine Jünger am 29. Juli 2017 wieder in Scharen nach Ludwigsburg ziehen wird. Noch vor Kuhn wird am 28. Juli Silbermond mit ihrem aktuellen Programm »Leichtes Gepäck – Open Air Tour 2017« die Fans im Ehrenhof begeistern und dabei ihre einzige Show in Baden-Württemberg spielen. Am 4. August kehren LaBrassBanda nach 2015 auf die KSK music open Bühne zurück und feiern dabei ihr 10-jähriges Bandjubiläum. Als erste bestuhlte Veranstaltung steht am 1. August »Die Nacht der Musicals« fest. Und am 6. August kann man sich auf den »The Voice«-Juror Andreas Bourani freuen.

Kreissparkasse Ludwigsburg Music Open Fr. 28. Juli, Silbermond; Sa. 29. Juli, Dieter Thomas Kuhn & Band; Di. 1. August, Die Nacht der Musicals; Fr. 4. August, La Brass Banda; So. 6. August, Andreas Bourani; Residenzschloss, Ludwigsburg, www.ksk-music-open.de