Kunstmuseum Stuttgart und Uniqlo werden 2017 Partner

Das Kunstmuseum Stuttgart und UNIQLO geben heute eine gemeinsame Partnerschaft bekannt. UNIQLO lädt an zwei Wochenenden 2017 bei kostenlosem Eintritt in das Kunstmuseum Stuttgart ein. Das erste UNIQLO Wochenende findet vom 7. – 9. April 2017 statt.

Am 28. Oktober 2016 eröffnete UNIQLO seinen ersten Store in Stuttgart auf der Königstraße 33 in unmittelbarer Nähe des Kunstmuseum Stuttgart. Als Geschenk für die Stadt Stuttgart lädt die globale Modemarke aus Japan dazu ein, das Kunstmuseum Stuttgart an zwei Wochenenden (Freitag bis Sonntag) mit freiem Eintritt zu besuchen. Das erste UNIQLO Wochenende findet vom 7. – 9. April 2017 statt.

Satoshi Naito, COO UNIQLO Deutschland, sagt: »Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit dem Kunstmuseum Stuttgart in direkter Nachbarschaft des neuen UNIQLO Stores auf der Königstraße. Seit der Eröffnung des ersten UNIQLO Stores in Stuttgart sind wir stets bestrebt, durch lokale Initiativen unsere Verbundenheit mit der Stadt zu pflegen. Durch die UNIQLO Wochenenden 2017 erhoffen wir uns, Kunst und Kultur für jeden zugänglich zu machen.«

Dr. Ulrike Groos, Direktorin Kunstmuseum Stuttgart, kommentiert die Bekanntgabe: »Es ist mir eine große Freude, mit dem Kunstmuseum Stuttgart die weltumspannende Bekleidungskette UNIQLO für eine Kooperation gewinnen zu können. Das japanische Modelabel übernimmt im kommenden Jahr u.a. die Finanzierung der Eintrittsgelder an zwei Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Der freie Eintritt, eine schöne Geste von UNIQLO, ist für das Kunstmuseum eine wichtige Initiative, um neue Besuchergruppen zu erschließen, die dann in Zukunft auch an anderen Tagen unsere vielfältigen Kunstprogramme wahrnehmen möchten.«

Die Partnerschaft wurde inspiriert von der »Free Friday Night«, einer Kollaboration zwischen UNIQLO und dem Museum of Modern Art in New York. Auch in Europa pflegt UNIQLO bereits Kooperationen mit renommierten Kunstmuseen, wie der Tate Modern in London oder dem ModeMuseum in Antwerpen. UNIQLO betrat den deutschen Markt mit der Eröffnung des UNIQLO Tauentzien Flagship Stores in Berlin im April 2014. Neben dem neuen Store in Stuttgart betreibt UNIQLO drei Filialen in Berlin sowie einen deutschen Onlineshop