Landesgartenschau-Revival

Auch ein Jahr nach der Landesgartenschau soll das Publikum das besondere Ambiente des Hofgartens genießen dürfen. Das erste Sommerfestival bietet vom 6. - 29. Juli ein buntes Programm mit Musik, Comedy, Kleinkunst, Lesungen und Theater.

Vom 6. – 29. Juli heißt es: »Im Hofgarten – ein Sommerfestival«. Wer unbegrenzt Musik, Comedy, Kleinkunst, Lesungen und Theater genießen will, sollte sich schnell noch eine der letzten Dauerkarten sichern. Über 1000 Dauerkarten für das Sommerfestival sind bereits vergriffen. Der Wunsch, die Veranstaltungshighlights des Landesgartenschau Jahres noch einmal zu erleben, ist auf großen Anklang getroffen. »Wir haben gehofft, dass der Vorverkauf so erfolgreich verläuft, sind aber sehr begeistert von der Resonanz aus

der Bevölkerung« so Oberbürgermeister Thilo Michler. Die Dauerkarten sowie die Einzeltickets zu den Veranstaltungen gibt es weiterhin im Öhringer Rathaus, in der Kultura, bei der Buchhandlung RAU sowie bei der Hohenloher Zeitung zu kaufen.

Abwechslung auf der Bühne

Damit auch richtig Gartenschau Flair aufkommt, ist das Gelände nicht nur bestuhlt, es dürfen auch gerne wieder Picknickdecken mitgebracht werden. Auf der Festival Bühne sorgen zahlreiche Kracher Acts für richtig viel Abwechslung. Besonders begeistert haben während der Landesgartenschau 2016 die Hohâloher Helden, die SWR 4 Schlagerparty und das Picknick in Weiß – klar, dass diese drei Veranstaltungen beim Sommerfestival nicht fehlen dürfen. Die Reihe der Hohâloher Helden, immer donnerstags um 19 Uhr, wird von den Bands AcoustasoniXs, Open Doors, Velvet Soul Street und Grand Malheur bestritten. Für die kleinsten Besucher stehen freitags um 14 Uhr die Kinder-Mitmachtheater »Herrreinspaziert« und »Ich war einmal« auf dem Programm.

Buntes Festival Line-up

Die Bestseller-Autorinnen Petra Hammesfahr und Gaby Hauptmann entführen die Zuschauer in die spannenden Geschichten ihrer Bestseller. Für Augen, Ohren und Lachmuskeln hat das Festivalteam tolle Acts wie füenf, die Wildakers, BlechReiz und Michael Krebs ins Festival Line Up aufgenommen. Vom perfekten Brot über Pop Musik mit Blechblasinstrumenten bis hin zu messerscharfer Parodie und sensationellen Trash-Medleys ist alles geboten.

Genießerlandschaft

Die Sonntage (Eintritt frei) stehen im Zeichen der Familie. Ob beim Picknick in Weiß am 9. Juli oder bei der Matineé der Stadtkapelle am 23. Juli, der Hofgarten verwandelt sich an diesen Tagen in eine Genießerlandschaft für Augen und Ohren. Das Gelände öffnet für Besucher jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Für das leibliche Wohl sorgen der Württemberger Hof, der Gasthof Krone und der Landgasthof Wolff. Leckere Snacks und ein abwechslungsreiches Getränkeangebot stehen bereit.