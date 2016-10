Latenight-Zusatztermin von Teddy für Reutlingen

Der Schauspieler und Komiker Tedros Teclebrhan, vielen besser bekannt als Teddy, geht mit seinem neuen Live-Programm »Ds passiert alles in dein Birne« auf große Tour. Als Comedian und Entertainer zeigt Teddy auch in seiner neuen Show eine einzigartige Mischung aus Comedy, Musik und Tanz und wird auch durch sein breites international angereichertes Schwäbisch und seine Wandlungsfähigkeit begeistern. Bei seinen Bühnenauftritten schlüpft Teddy in die von ihm erschaffenen Rollen als Weinstuben-Nörgler Ernst Riedler, Großstadt-Teen Percy, Musik-Superstar Lohan Cohan oder spanischer Frauenschwarm Carlos. Die Paraderolle des Komikers, der seine künstlerische multiple Persönlichkeitsstörung nach Herzenslust auslebt, ist und bleibt aber natürlich Antoine mit Muscle-Shirt und wasserstoffblondem Oberlippenbart, der oft als Integrationsberater auftritt. Teddy ist so angesagt, dass er in diesem Jahr sogar den Deutschen Schauspielerpreis in der Kategorie Starker Auftritt im Film »Der Verlust« erhielt. Weil alle Karten für die Abendvorstellung in der Stadthalle Reutlingen schon weg sind, gibt es mit einer Late Night Show ausnahmsweise Nachschlag von Teddy.

Die Teddy Show – Ds passiert alles in dein Birne!

Fr. 11. November, 19 & 23 Uhr, Stadthalle, Reutlingen, www.teddy-show.de