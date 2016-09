Lesefieber in Mosbach

× Erweitern Elisabeth Hermann Elisabeth Hermann

Vom 13. Oktober bis 16. November steht das Thema Literatur wieder im Fokus von Mosbach. Acht Autoren stellen bei den 22. Buchwochen ihre aktuellen Werke vor. Vier Veranstalter haben sich zusammengetan, um die Vielfalt der deutschen Literaturlandschaft in Mosbach zu präsentieren.

Egal ob Kinder- oder Jugendbuch, Krimi, Sachbuch, historischer Roman oder einfach nur Literatur – bei den neun Lesungen der Mosbacher Buchwochen ist für jeden etwas dabei.

Programm für Erwachsene

Den Auftakt macht der SWR-Moderator Stefan Siller am 13. Oktober mit seinem Buch »Neugierig auf Leute und die ganze Welt«. Ehrlich, nachdenklich und zuweilen selbstironisch berichtet er über die Höhen und Tiefen seines Journalistenlebens.

Spannend wird es am 31. Oktober, wenn Elisabeth Herrmann ihren Kriminalroman »Totengebet« vorstellt. Die Berliner Bestseller-Autorin schickt ihren Ermittler Joachim Vernau in einen rätselhaften Fall, dessen Spuren nach Israel weisen.

Katharina Hagenas erster Roman »Der Geschmack von Apfelkernen« wurde 2008 gleich ein Weltbestseller. Soeben erschien ihr neues Buch »Das Geräusch des Lichts« auf das die Zuhörer bei der Lesung am 3. November gespannt sein können. Am 9. November entführt Oliver Plaschka sein Publikum bei der Buchpremiere seines neuen historischen Romans ins China des 13. Jahrhunderts.

Ihren Abschluss finden die 22. Mosbacher Buchwochen am 16. November im Begegnungszentrum fideljo. Hier berichtet Jonas Zachmann, ein junger Mann mit Down-Syndrom, zusammen mit seiner Mutter Doro Zachmann in »Bin kein Star, bin ich!« über das Abenteuer des Erwachsenwerdens.

Großes Angebot für Kinder- und Jugendliche

Unvollständig wären die Mosbacher Buchwochen ohne ein Angebot für Kinder und Jugendliche. Nicht ein Buch, sondern alle Bücher des Autors stehen im Mittelpunkt der Lesungen von Jochen Till. Zusammen mit seinem Vorleser weckt er das Interesse für Jugendliteratur selbst bei hartnäckigen

Lesemuffeln. Für die Lesungen am 17. Oktober können sich Lehrer mit ihren Klassen der Jahrgangsstufen 7 oder 8 in der Mediathek anmelden. Am 24. Oktober stellt Schauspieler Stephan Bach die Bücher der Abenteuer-Reihe »Das magische Baumhaus« in einer szenischen Lesung vor. In seinen Lesungen werden die Kinder aktiv mit einbezogen. Ingo Siegners Figur des kleinen Drachen Kokosnuss entwickelte sich zu einem der beliebtesten Kinderbuch-Charaktere. Der Autor und Zeichner stellt das neueste Abenteuer von Kokosnuss am 16. November für Schüler der ersten und zweiten Klassen vor.

Karten für die Veranstaltungen können in Kindlers Buchhandlung, bei Bücher am Käfertörle und in der Mediathek Mosbach erworben werden. Helen Gerstner

22. Mosbacher Buchwochen

Do. 13. Oktober bis Mi. 16. November,

Mosbach www.mosbach.de