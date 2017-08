Lichterfest im Kurpark Bad Rappenau

× Erweitern Lichterfest Bad Rappenau Lichterfest Bad Rappenau

Artisten, wie die Feuerkünstler von »ArtArtistica« und die Bands »Friends live« und »Combination Big Band« treten an verschiedenen Stellen im Kurpark auf und sorgen gemeinsam mit unzähligen Lichtornamenten und Lichtskulpturen für eine beschauliche Stimmung. Am Samstag sorgen »Crazy Zoo« und »Starliners« für ausgelassene Stimmung. Höhepunkt ist das fulminante Feuerwerk mit musikalischer Untermalung um 22.30 Uhr. Am Sonntag lädt das Familientag-Programm kleine und große Gäste in den Kurpark ein. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Grombach zum Frühschoppen. Wer das Besondere sucht, findet es auf dem »Markt der schönen Dinge«. heg

52. Lichterfest

Fr. 11. - So. 13. August, Kurpark, Bad Rappenau

www.badrappenau-tourismus.de