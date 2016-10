Live@Aloft im Aloft Stuttgart

× Erweitern Live at Aloft Stuttgart

Das Aloft Stuttgart bietet jungen Künstlern und Musikern unter dem Label Live@Aloft eine Plattform, um sich auszuprobieren, Erfahrungen vor Live-Publikum zu sammeln und natürlich auch den eigenen Bekanntheitsgrad und damit die Fanbase zu steigern – und die Akustik in der Aloft-Lobby ist der Knaller! Interessierte, die gerne bei Live@Aloft­ auftreten, spielen oder auflegen wollen, können sich per Email an info.stuttgart@alofthotels.com melden. Und alle, die unter der Woche Lust auf gute Mucke und coole Beats haben, können sich auf der Homepage www.aloftstuttgarthotel.com/music und auch auf Facebook zu den aktuellen Veranstaltungen auf dem Laufenden halten. Aktuell sind immer donnerstags von ca. 19 bis 23 Uhr wechselnde DJs im Haus – das perfekte Event, um mit Freunden oder Geschäftspartner bei einem Feierabend-Drink das vorzeitige Wochenende einzuläuten und die Eigenkreationen wie zum Beispiel den Pair me in der WXYZ Bar auszuprobieren.

Live@Aloft Aloft Hotel Stuttgart, Heilbronner Straße 70, Stuttgart, www.facebook.com/aloftstuttgart