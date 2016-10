Live-Nacht Backnang No. 2

× Erweitern Live-Nacht Backnang

Exzellente Live-Bands und ausgelassene Partystimmung bis tief in die Nacht – dafür steht die Live-Nacht. Am Samstag, den 5. November, geht der erfolgreiche Event in die zweite Runde. Gefeiert wird diesmal in insgesamt 14 Locations in Backnang, mit so bekannten Musikern und Bands wie John Noville, Juuns, Firma Holunder oder Mallorca-Star Tobee.

Die Live-Nacht feierte im vergangenen Jahr eine rauschende Premiere in Backnang. Unter dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« strömten damals die gut gelaunten Live-Nacht-Besucher in Scharen durch die Gassen der Altstadt und schwoften in den Lokalen bis in die frühen Morgenstunden zur Musik der exzellenten Bands. Am Samstag, den 5. November, geht die Live-Nacht in die zweite Runde – und natürlich ändert sich rein gar nichts am erfolgreichen Konzept des munteren Kneipenhoppings.

Party-Garanten am Start

Angeführt wird das Line-up der Party-Bands wieder von Live-Nacht-Urgestein und »Voice of Germany«-Star John Noville. Der auf Barbados geborene Musiker ist auf der Bühne pures Dynamit und brennt eine explosive Show ab. Mit internatio­nalen Hits, Reggae, Soul und Latin bringt John Noville wirklich jeden zum Tanzen und wird das Deja Vu garantiert in einen Hexenkessel verwandeln. Ebenfalls bereits bei der Premiere der Live-Nacht Backnang vor einem Jahr mit von der Partie waren die Party-­Garanten Juuns (Alte Vogtei), Alex Papas (Fancy), Firma Holunder (Kunberger), Fine Rip (Merlin) und The Pulz (Irish Pub Backnang).

Neben den »Alten Hasen« sind auch zahlreiche neue Acts in Backnang am Start. Sonic Spy spielen Indie-Rock mit jeder Menge Herzblut im Club junges Europa Backnang. Mit Akustik-Rock und -Pop unterhält Paulo die Gäste in der Musicbar/Lounge dasWohnzimmer. Hoch her geht es in der Discothek Life Around mit der Hot Rockin‘ Party-Coverband Just Friends.

× Erweitern Firma Holunder

Auf die größten Hits der Rolling Stones, originalgetreu gespielt von der Tribute-Band Bigger Bang, kann man sich in der Meetbar (Felsenkeller Backnanger Stuben) freuen. Freunde von Latin-Pop, Salsa Merengue und Soul kommen in der Segafredo Cafe Bar Backnang bei América Rodríguez & Chris Kingseyes voll auf ihre Kosten. Die größten Hits von 80er und 90er Jahre Rockbands gewürzt mit ordentlichen Portion Punkrock spielen Die diebischen Elstern in Sofis Plan B. Und William garantiert mit Songs von Eros Ramazzotti, Barry White, The Eagles, Robbie Williams und vielen anderen mehr im Tante Emma für beste Unterhaltung.

Und ein absolutes Party-Epizentrum kann man mit Sicherheit im mixX Club erwarten. Denn dort ist mit Baller­mann-Star Tobee und seiner Band PartyProjektLive­ Mallorca-Stimmung angesagt. Im mixX Club geht es erst um 22.30 Uhr los. Dafür wird der Laden aber auch bis 5 Uhr morgens gerockt!

× Erweitern John Noville

Mit einem Ticket überall dabei sein

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Acts gewähren, gibt es für nur 9 Euro ermäßigt im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen und bekannten Vorverkaufsstellen in und um Backnang sowie als E-Ticket unter »Tickets«. Resttickets, soweit verfügbar, an der Abendkasse. Holger Berg

2. Live-Nacht Backnang

Sa. 5. November, 21 bis 5 Uhr, in 14 Locations in Backnang,

Tickets 9,- Euro im VVK, 12,- Euro an der Abendkasse, www.backnang.live-nacht.de