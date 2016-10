Live-Nacht Waiblingen – Party bis tief in die Nacht

× Erweitern Live-Nacht Waiblingen (96 von 109).jpg

Die Live-Nacht Waiblingen lockte erneut Hunderte Nachtschwärmer in acht Locations der Stauferstadt. Zu besten Live-Musik-Acts und auf vier Abschluss-Parties mit DJs wurde fröhlich und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden getanzt.

Nachdem im April dieses Jahres die sehr gut besuchte Frühjahrsausgabe der Live-Nacht in Waiblingen schon für Furore gesorgt hatte, freuten sich die Stauferstädter auf musikalischen Nachschlag in Form der Live-Nacht. So zogen unter dem Motto »Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik« mehrere hundert fröhliche Nachtschwärmer durch acht Locations im Zentrum Waiblingens und genossen Live-Musik von regionalen Top-Acts. Bei vier After-Show-Partys mit DJs wurde rasant bis in die frühen Morgenstunden weitergetanzt.

Die Rockband Live Rocking Five, die konsequent auf handgemachte Musik mit wenig technischen Hilfsmitteln setzt, spielte in Bobbys Irish Pub schnelle Hits der 70er bis 90er Jahre zum Mitsingen. In der Brasserie Sonne war bei spanisch-karibischen Klängen gleich doppelt gute Laune geboten. Im Erdgeschoss unterhielt Paolo mit Balladen und poppigen Partyhits auf der Akustik-Gitarre, während im Untergeschoss Nicholas und Lee Maxwell von der Calypso-Legende Sauvage mit ihrem warmherzigen Rhythmus-Mix die Tanzenden in Hitzewallungen versetzten.

× Erweitern Live-Nacht Waiblingen

Vollblut-Sänger und -Entertainer Michele Tancredi stellte im Café Klatsch sein eisbrechendes Temperament mit internationalen Hits und traditionellen italienischen Songs nachdrücklich unter Beweis. Im CBC Waiblingen rockte die bei den Live-Nächten immer gerngesehene Pop/Rock-Coverband Gravity. Dabei wurde ihnen das Label Cover wieder nicht wirklich gerecht, denn ihre Interpretationen partybefeuernder Lieder und ihre ansteckende Bühnenperformance hatten mal wieder spezielle Klasse und wilden Charakter.

× Erweitern Live-Nacht Waiblingen 22.10.16

The Voice of Germany-Teilnehmer John Noville begeisterte mit seiner Latin-, Soul- und Reggae-Show und seiner dunklen Stimme im Iguana mal wieder so dermaßen, dass sich vor der Bühne kaum noch ein Platz zum Tanzen fand und das Party-Thermometer durch die Band stetig stieg. Brasilianisch-feurig ging es in der Teneria ab. Alex Papas und Wesley Dasilva sorgten hier mit Brasilian Pop, Samba und Forro bei den Partygästen für exzellente sonnige Laune. In der Turmbar waren kubanische Klassiker aus Latin-Pop, Salsa und Merengue von Ex-Chicas-Frontsängerin América Rodríguez angesagt, die mit ihrer harmonischen Klangfarbe alle zum Träumen verführte.

× Erweitern Live-Nacht Waiblingen

Markus Wahsner vom Veranstalter City-Event freute sich erneut über den regen Zuspruch bei der 4. Live-Nacht Waiblingen und sagte: "Ich freue mich sehr über die vielen Party-People aus Waiblingen und die vielen Besucher von außerhalb. Die Stimmung und alle Musiker und Bands in den acht Locations waren mal wieder absolut großartig. Es macht immer wieder Spaß, hier sein zu dürfen."

Ingo Eckert, Geschäftsführer des Live-Nacht-Veranstalters City Event schloss sich ihm an:"Die vielfältigen Live-Music-Acts haben an diesem Abend noch sehr viele Kurzentschlossene in die Bars und Kneipen Waiblingens gelockt. Das spricht absolut für die Qualität dieses Top-Events und die exzellente Party-Stimmung bei der Live-Nacht. Ich bedanke mich herzlich bei allen beteiligten Partnern für ihre Zusammenarbeit und den super Abend."

Wer diese Live-Nacht in Waiblingen leider verpasst hat, kann am Samstag, 5. November, bei den Live-Nächten in Heilbronn und Backnang und am Samstag, 12. November, bei der Live-Nacht in Ludwigsburg mit von der Partie sein.

Alle Informationen findet ihr auf www.live-nacht.de.