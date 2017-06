Marquardt Fest in Plochingen

× Erweitern Foto: Angie Schober Marquardt Fest Plochingen

Das Programm bietet von Freitag bis Sonntag rund um den Plochinger Marktplatz bis zum Fischbrunnenplatz eine große Hocketse mit viel Musik auf zwei Bühnen. Neben den Plochinger Vereinen sorgen außerdem die BandsFlippmanns, Clap’s Tool und Hofbräu Regiment für Stimmung. Von Rock über Blasmusik bis hin zu Partyhits - für jeden Geschmack ist etwas dabei! Sonntagnachmittag wird es mittelalterlich: Plochinger Darsteller führen um 14 Uhr im historischen Szenenspiel die Legende um den großen Plochinger Ortsherren Marquardt von Randeck auf, die dem Marquardtfest seinen Namen gegeben hat. Außerdem präsentieren die Vereine ein buntes Rahmenprogramm und für das leibliche Wohl der Besucher wird mit traditionellen und internationalen Köstlichkeiten auch gesorgt. Freitag und Samstag Eintritt nur mit MarquardtBändel. Für Besucher unter 18 Jahren und am Sonntag ist der Eintritt frei. Die Bändel gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo, Marktstraße 36 oder am Festwochenende. Preise: 4 Euro/Tag, 6 Euro/Fr+Sa, im VVK 3 Euro/Tag, 4 Euro/Fr+Sa.

Weitere Information rund um das Fest gibt es auf www.plochinger-vereine.de.