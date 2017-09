Mit dem »Plochinger Wengerter« Geschichte erleben

× Erweitern Plochingen Weinbergtürmle Plochinger Wengerter: Foto: Plochingen Info

Geht man heute mit wachsamen Augen durch Plochingen, lässt sich noch erahnen, dass bis vor gut hundert Jahren der Weinbau das wirtschaftliche und alltägliche Leben in Plochingen geprägt hat. Alte Wengerterhäuser und das Weinbergtürmle in der Wiesbrunnenstraße zeugen von der großen Zeit des Plochinger Weinanbaus, welche jedoch mit der Industrialisierung im Laufe des 19. Jahrhunderts mehr und mehr an Bedeutung verlor.

In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich dann zur Wiederbelebung der Weinbautradition der „Verein zur Förderung des historischen Weinbaus in Plochingen e.V.“ gegründet und bewirtschaftet seitdem im Gewann „Nothalde“ einen Weinberg, der mit den Rebsorten Trollinger, Dornfelder, Kerner, Riesling und Grüner Veltliner bestückt ist.

Um die Geschichte der Plochinger Weinbautradition Einwohnern und Besuchern näher zu bringen, hat die PlochingenInfo in diesem Jahr die in Mundart geführte „Wengertertour durch das historische Plochingen“ aufgelegt. Die erfahrenen Plochinger Stadtführer Rolf Ost und Gerti Münker, letztere selbst Mitglied im Weinbauverein, haben sich in das Thema eingearbeitet und vermitteln mit Charme und Leidenschaft, welche Aufgabe der Wengertschütz hatte und was es mit dem Plochinger Hansenwein auf sich hat.

Gruppen ab 15 Personen haben die Möglichkeit, im Anschluss an die Führung bei einer geführten Weinprobe , welche in Kooperation mit dem Weinbauverein durchgeführt wird, drei Sorten des Plochinger Weins zu verkosten. Am 7. Oktober um 14 Uhr findet darüber hinaus eine offene Führung statt, bei der auch ein Gläsle des Plochinger Hansenweins probiert werden darf. Nähere Informationen und Anmeldungen sind über die PlochingenInfo möglich.