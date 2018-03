Mit einem Festival feiert das Stadtpalais

× Erweitern Foto: arge lola Stadtpalais

Elektroparty und Kinderfest, Rollerdisco und Kulturdebatte, Klassikkonzert und Stadtentwicklung – das Programm des Eröffnungsfestivals „Welcome to the Stadtpalais“, das vom 14. bis 22. April ins neue Museum für Stuttgart einlädt, ist so vielseitig wie diese Stadt.

Nachdem Oberbürgermeister Fritz Kuhn zuvor das Stadtpalais mit geladenen Gästen eröffnet hat, schließt der Kulturbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Fabian Mayer, am 14. April um 10 Uhr die Türen für die Öffentlichkeit auf. Dann dürfen die „Museumspiraten“ das Palais entern und das große Kinderfest kann beginnen. Große und kleine Stuttgarter können bis 18 Uhr bei vielen Mitmach-Aktionen das Stadtpalais – Museum für Stuttgart kennenlernen.

„Der Weg zum Stadtpalais!“ ist am 14. April um 19 Uhr das Thema des Gesprächsabends mit Moderator Tim Schleider, dem Kulturchef der Stuttgarter Zeitung. Seine Gäste, darunter Prof. Dr. Anja Dauschek, Leiterin des Planungsstabs für das Stuttgarter Stadtmuseum bis 2016 und Chefin des Altonaer Museums in Hamburg, der ehemalige Stuttgarter Oberbürgermeister Prof. Dr. Wolfgang Schuster und der Direktor des Stadtpalais Dr. Torben Giese, geben Einblick in die Entstehungsgeschichte des Museums für Stuttgart.

In einem Museum Rollschuh laufen? Auch das ist möglich im Stadtpalais. Bei der „Rollerdisco mit DJ Friction“ bitten die Stuttgart Valley Rollergirls, die amtierenden Deutschen Meisterinnen im Roller-Derby, am Eröffnungsabend ab 22 Uhr zum Tanz auf Rollen. Den passenden Sound dazu haut der Stuttgarter DJ Friction aus den Boxen. Rollschuhe können vor Ort ausgeliehen werden, eine Prise Talent muss jeder selbst mitbringen.

Wie leben, wohnen und arbeiten wir im digitalen und globalen Zeitalter? Auf diese Frage soll die Internationale Bauausstellung IBA 2027 ganz neue Antworten finden. Wer nicht ganz so lange darauf warten möchte, bekommt am 16. April um 19 Uhr im Stadtpalais erste Eindrücke: Andreas Hofer, der künstlerischen Leiter der IBA, und Prof. Fabienne Hölzer von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste sprechen über „Urbanität, Visionen und Realitäten in einer dynamischen Stadt“ und wie sich Bürger daran beteiligen können.

Seit 2 0 Jahren stehen die beiden DJs und Produzenten Michi Beck (Fantastischen Vier) und Thomilla als Turntablerocker hinter dem DJ-Pult. Angefangen hat alles in einem Stuttgarter Plattenladen, es folgten erste gemeinsam e Hip-Hop-Sets im Stuttgarter Szen e-Club Red Dog. Ihr Jubiläum „20 Jahre Turntablerocker“ feiern sie ab 23 Uhr mit den Stuttgarterinnen und Stuttgartern im Stadtpalais mit tanzbarem Electro bis in die frühen Morgenstunden.

Während des Eröffnungsfestivals ist der Eintritt in die Ausstellungen, für die täglich mehrmals stattfindenden Führungen sowie für alle Veranstaltungen kostenfrei. Ausnahmen sind die Palais-Partys ab 22 Uhr.

Eröffnungsfestival „Welcome to the Stadtpalais“

14. bis 22. April 2018, täglich ab 10 Uhr

Täglich:

> Stadtpalais-Führungen mit allen Ausstellungen jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr

> Führungen durch die Ausstellung „Stuttgarter Stadtgeschichten“ um 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 18.30 Uhr

Programm:

SA / 14.04.2018

10 Uhr Eröffnung für die Besucher mit Kulturbürgermeister Dr. Fabian Mayer vor der Treppe mit Enthüllung des Schriftzugs

für die Besucher mit Kulturbürgermeister Dr. Fabian Mayer vor der Treppe mit Enthüllung des Schriftzugs 10-18 Uhr Kinderfest „Museumspiraten“

11-12 Uhr „Take-Off Mediaguide“ – der Mediaguide wird mit Akteuren in Betrieb genommen

– der Mediaguide wird mit Akteuren in Betrieb genommen 19 Uhr Gesprächsabend „Der Weg zum Stadtpalais!“ mit Prof. Dr. Anja Dauschek, Leiterin des Planungsstabs für das Stuttgarter Stadtmuseum bis 2016 und Chefin des Altonaer Museums in Hamburg, Prof. Dr. Wolfgang Schuster, ehemaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Wolfgang Müller, Initiativgruppe Stadtgeschichte, Bettina Klett, Freundeskreis des Stadtmuseums, Dr. Torben Giese, Direktor des Stadtpalais moderiert von Tim Schleider, Kulturchef der Stuttgarter Zeitung

mit Prof. Dr. Anja Dauschek, Leiterin des Planungsstabs für das Stuttgarter Stadtmuseum bis 2016 und Chefin des Altonaer Museums in Hamburg, Prof. Dr. Wolfgang Schuster, ehemaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Wolfgang Müller, Initiativgruppe Stadtgeschichte, Bettina Klett, Freundeskreis des Stadtmuseums, Dr. Torben Giese, Direktor des Stadtpalais moderiert von Tim Schleider, Kulturchef der Stuttgarter Zeitung 22 Uhr „Rollerdisco mit DJ Friction“ und den Stuttgart Valley Rollergirls, Rollschuhe können vor Ort ausgeliehen werden

SO / 15.04.2018

16 Uhr Konzert mit Dan Ettinger, Fabio Martino und Mitgliedern der Stuttgarter Philharmoniker

MO / 16.04.2018

19 Uhr „Urbanität, Visionen und Realitäten in einer dynamischen Stadt – IBA 2027“ Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Andreas Hofer und Prof. Fabienne Hölzer von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste

DI / 17.04.2018

19 Uhr Podiumsgespräch „Stuttgarter Weg: Interkultureller Mythos oder Realität?“

DO / 19.04.2018

19 Uhr Vortrag „Stuttgarter Stadtgeschichten – Ständige Ausstellung im Stadtpalais“ von Dr. Edith Neumann (Stadtpalais – Museum für Stuttgart) und Ingo Zirngibl (Jangled Nerves)

SA / 21.04.2018

23 Uhr Party „20 Jahre Turntablerocker“

SO / 22.04.2018

11 Uhr Konzert „Musikstadt Stuttgart im Stadtpalais erleben: Jugendliche der Stuttgarter Musikschule spielen Klassik“