Programm Mosbacher Sommer 2017

× Erweitern OB Michael Jann, Orga-Team der Stadtverwaltung und Sponsoren freuen sich auf den Mosbacher Sommer 2017

Am 16. Juli beginnt der 32. Mosbacher Sommer. Das Programm ist auch dieses bestückt mit kulturellen, musikalischen und kabarettistischen Highlights.

Eröffnet wird der Mosbacher Sommer 2017 mit dem Weltkulturenfest: Mosbach die Mischung macht´s!«. Für Kinder wird es zwei Theaterstücke geben: »Piraten!« und »Pettersson und Findus« sowie das SpielBlütenfest. Für die Erwachsenen bringt die Badische Landesbühne Shakespeares »Der Widerspenstigen Zähmung« auf den Marktplatz.

Das 4. MobaCabana lockt mit energiegeladenen lateinamerikanisc

hen Rhythmen. Fans von Flamenco Gitarren können sich auf Café del Mundo freuen und das Folk am Neckar-Festival wird wieder Dudelsack-Fans aus ganz Deutschland anziehen. Rock- und Pop-Fans kommen be der 17. Mosbacher KNEIPEN KultTOUR auf ihre Kosten.

Auf dem Comedie-Programm stehen Frank Fischer, die Schönen Mannheims und Chako Christian Habekost. Kino-Fans können sich beim Open Air-Kino auf Blockbuster, Indiefilme, deutsche Komödien und einen Überraschungs-Film unter freiem Himmel freuen. Für Kunstfreunde zeigt der Kunstverein die zweite Auflage von »Alltagsmenschen«. Außerdem präsentiert Katharina Meister Arrangements von Zeichnungen und Papierschnitten in dreidimensionalen Kästen.

Oberbürgermeister, Michael Jann, freut sich auf die abwechslungsreichen Veranstaltungen im Juli, August und September: »Persönlich freue ich mich auf den Auftritt von Chako Christian Habekost. Am besten such Sie sich Ihre persönlichen Highlights aus und genießen dann mit uns Kultur pur in einem hoffentlich herrlichen Mosbacher Sommer.«