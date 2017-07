Murr-Spektakel 2017 feiert 950 Jahre Backnang

× Erweitern Foto: Stadtmarketing Backnang/Murr-Spektakel Murr-Spektakel Backnang

Backnang begeht in diesem Jahr ein geschichtsträchtiges Jubiläum: 950 Jahre Murr-Metropole! Ein gebührender Grund zum Feiern. Da liegt es auf der Hand, die Feierlichkeiten mit einem weiteren Murr-Spektakel zu krönen: »2011 und 2013 hatte sich das Murr-Spektakel als stimmungsvolles, gut besuchtes Event mit entspannter Atmosphäre präsentiert – die ideale Grundlage als Fest für alle und mit allen«, erläutert Dr. Ralf Binder, Wirtschaftsbeauftragter der Stadtverwaltung Backnang, die Hintergründe: »Historisch kommt der Murr eine wichtige Rolle für die Lage und Entwicklung der Stadt zu. Dies gilt für den gewählten Veranstaltungsort auf der vormaligen »Bleichwiese« und die Sulzbacher Brücke ganz besonders. Hier kristallisiert sich die besondere Rolle der Murr für Backnang geradezu!«

Alles im Fluss – im wahrsten Sinne des Wortes

Im Rahmen der ersten urkundlichen Erwähnung der großen Kreisstadt Backnang und den damit verbundenen Feierlichkeiten bildet das Murr-Spektakel den festlichen Höhepunkt zum 950-jährigen Stadtjubiläum. Zu diesem besonderen Anlass wird die beliebte Veranstaltung in diesem besonderen Jahr für die Stadt Backnang auch auf zwei Tage erweitert. Der ultimative Hingucker beim Murr-Spektakel ist dabei stets die Bühne mitten im Fluss – eine auf den ersten Blick äußerst außergewöhnliche Idee, für die Binder eine recht einfache aber schlüssige Erklärung parat hat »Wie kann man den Fluss besser in den Mittelpunkt seiner Veranstaltung rücken, als ihn auch als Bühne zu nutzen!« Und so wird – von den Bedingungen der Natur abhängig – eine 60 Quadratmeter große Bühne mitten im Wasser aufgebaut. Direkt vor den Murr-Terrassen, die dann fast wie ein kleines Amphitheater wirken. Hier wird sich ein Schwerpunkt des Programms abspielen. Mit einer kleinen Extra-Bühne in der Murr für ein Auto wird eine weitere wohl einmalige Präsentationsfläche geschaffen, der Aufmerksamkeit garantiert ist.

Ein Fest vor malerischer Kulisse

Als oberstes Ziel haben sich die Organisatoren vorgenommen, für jeden Besucher, ganz gleich ob Jung oder Alt, etwas Besonderes zu bieten. Die zweitägige Veranstaltung hat viel Altbekanntes und Neugedachtes zu bieten. So ist die bisherige Veranstaltungsfläche deutlich erweitert worden. Die gesamte Fläche der Bleichwiese sowie die komplette Burgbergseite an der Murr mit ihrem malerischen Uferweg, verbunden durch die drei Murrbrücken, bieten dem Besucher einen komfortablen Rundlauf und den Veranstaltern genug Platz und Raum für zahlreiche Attraktionen. »Zwei Tage vielfältiges Bühnenprogramm auf der Bühne in der Murr sowie Spaß-und-Spiel-Unterhaltung zum Mitmachen mit Aquaballs, Soccercourt, Kanufahren, Bike-and-Skate-Parcours und vieles mehr. Außerdem große, illuminierte Wasserspiele in der Murr – eine einmalige Silhouette der Stadtmauer mit historischen Gebäuden und alten Weiden«, unterstreicht der städtische Wirtschaftsbeauftragte die Vielfalt des Programmes.

Großes Potpourri an Attraktionen

Dabei laufen die Vorbereitungen für das Murr-Spektakel bereits seit geraumer Zeit. »Die ersten Überlegungen zur Einbindung des Murr-Spektakels gab es bereits Ende 2015. Seit März 2016 arbeiten das städtische Marketing und seit Ende 2016 die umsetzende Agentur an dem Projekt.“, gewährt Dr. Ralf Binder einen Blick hinter die Kulissen. »Die heiße Phase ist seit diesen April eingeläutet. Genehmigungen werden eingeholt, das Programm wird geschmiedet, Flächen werden zugeordnet und ein Sicherheitskonzept erarbeitet.«

Andrej Meinzer

950-Jahr-Feier: Murr-Spektakel

Sa. 2. September und So. 3. September,

jeweils 11 bis 23 Uhr, Murr/Bleichwiese,

Backnang, www.backnang.de/murr-spektakel