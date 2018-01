Närrisches Treiben in Stuttgart, Ludwigsburg und Rottenburg

× Erweitern Fasching

Karneval, Fasching und Fasnacht versetzen die MORITZ-Region in Hochstimmung. Hexen, Teufel, Narren und viele mehr treiben in den Gassen ihr Unwesen. Einige Termine aus den Regionen Stuttgart, Ludwigsburg, Reutlingen und Esslingen findet Ihr hier! Die gute Laune wird begleitet von stimmungsvoller Karnevalsmusik, tollen Kostüme und roten Clownsnasen. Das närrische Treiben kann beginnen!

Stuttgart

Karnevalsparty - Kölner Karneval in Stuttgart

Die Rheingeschmeckten werden es sich auch 2018 nicht nehmen lassen, außerhalb des Rheinlands Karneval zu feiern: Bei lecker Kölsch und rheinischen Tön wird unser DJ BaLou aus Köln am 03.02 um 19:11 Uhr das Café Nil traditionell einheizen. Über 800 Exil-Rheinländer und Freunde haben 2017 Jahr im Café Nil gezeigt, was es heißt, in Ländle jeck zu sein.

Narrenzunft Ergenzingen

Am 03.02.2018 10:00 Uhr dürfen sich alle Faschingfans auf ein kunterbuntes Programm freuen. Närrisches Frühstück, Narrenbaum stellen, Handwerkermarkt, Kinderumzug anschließend Kinderfasnet, Dämmerumzug und den ganzen Tag Brauchtumsaufführungen am Waldhornplatz .

Rockfasching mit Good News

Da die gute Musik beim Fasching auch eine wichtige Rolle spielt, rockt in der Turn- und Festhalle Mühlhausen am 27.01. ab 19:30 Uhr die Coverband Good News mit fetziger Partymusik und Klassikern, die nicht nur olle Faschingskamellen sind.

Grosser bunter Fasnetsumzug Ergenzingen

Feierwütige Faschingsanhänger die es groß, wild, laut und bunt mögen, dürfen sich den 13.02. im Kalender rot anstreichen. Das ganze kunterbunte Spektakel beginnt um 13:30 Uhr im Flegga Ergenzingen und wird nach der Party nichts als Konfetti und Lichtschlangen hinterlassen.

Ludwigsburg

Lass‘ Krachen! – Die große Faschingsparty

Alle Faschingsfreunde können sich am 10.02. auf die legendäre Faschingsparty in der MHP Arena freuen! Mit Tobee, den Bands Good News und The Rebel Tell Band sowie DJ Paraiso sind dabei vier Partygaranten am Start.Tobee, der Partystar von der Playa de Palma, sorgt mit Partyhits wie »Lotusblume« oder »Schlauchboot« für Stimmung. Good News bringt kernige Rocksongs auf die Bühne, die den Puls beschleunigen und die Schlagerbilly-Band The Rebel Tell Band vereint Schlager und Rock auf verrückte Art und Weise.

Pflugfeldener Faschingsparty

Los gehts am 10. Februar zur Faschingsparty des TV-Pflugfelden, rocked by DJ Schneemann. Er ist bekannt aus vielen Locations und Events im Umkreis, unter anderem als House-DJ und Zeremonienmeister im legendären Classic Rock Café in Stuttgart.

Rottenburg

Rottenburger Fasnet

Die berühmte Rottenburger Fasnet startet am schmotzigen Donnerstag mit der Straßenfasnet auf dem Marktplatz. Hier verkündet Gräfin Mechthild um 19 Uhr die Narrenfreiheit. Zu Pompeles Kellerspuk

sowie Hexen- und Ahlandtanz geht es dann in die Festhalle zum Großen Narrenball. Der Dienstag bietet die Ahlandtaufe auf dem Marktplatz, ab 17 Uhr den Fasnetsausklang im Zunfthaus und eine halbe Stunde vor Anbruch des Aschermittwochs die Fasnetsverbrennung mit Feuerwerk.

