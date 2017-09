Neue Attraktion für Sinsheim

Statt dem umstrittenen Hai-Aquarium »Shark-City« bekommt Sinsheim nun ein Klima-Erlebniszentrum. Die Klimastiftung für Bürger, eine gemeinnützige Stiftung, plant die Eröffnung für das Jahr 2019.

Was die neue Attraktion bietet und welche Hoffnungen OberbürgermeisterJörg Albrecht in den neuen Tourismus-Magnet setzt - MORITZ hat nachgefragt. »Handeln braucht Beispiele« - unter diesem Motto engagiert sich die Klimastiftung für Bürger seit dem Jahr 2014 für die Vermittlung der Themen Erneuerbare Energien, Schutz der Ressourcen, Klima und Umwelt. Diese Themen werden auch im geplanten Klima-Erlebniszentrum eine zentrale Rolle spielen.

Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, Alfred Ehrhard, über das Projekt: »Unser Ziel ist es, die Menschen in unserer Region über den Klimawandel zu informieren und Handlungsoptionen aufzuzeigen. In dem Erlebniszentrum werden wir anschaulich darstellen, wie jeder Einzelne im täglichen Leben seinen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt leisten kann.« Trotz wissenschaftlicher Belege gibt es immer wieder Skeptiker gegenüber dem Thema Klimawandel. Für diese hat Ehrhard klare Worte: »Es gibt viele Alarmmeldungen zum Klimawandel und dessen Folgen – von steigenden Meeresspiegeln über Dürrekatastrophen, bis zur Zunahme von Extremwetterlagen. Wir wollen informieren und haben auf starke Eindrücke gesetzt. So ist ein Kino vorgesehen, das von einem Modell eines schmelzenden Gletscher umgeben ist. Damit soll gezeigt werden, was eine Erderwärmung von einem Grad Celsius bedeutet.« Weiterhin sind Ausstellungen, Filme und verschiedene Arbeitstische geplant – an interaktiven Stationen sollen die Besucher die verschiedenen Themenfelder selber entdecken und erleben, was man verändern kann und welche Entscheidungen welche Konsequenzen haben.

»Wir wollen anregen, nicht belehren«

»Wir wollen anregen, nicht belehren, allgemein verständlich und unterhaltend sein – darüber hinaus aber auch vertiefte Informationen für all diejenigen anbieten, die sich eingehender informieren wollen,« erläutert Ehrhard. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien und Schulklassen. Die Anlage ist umweltbewusst ausgerichtet: »Das zweigeschossige Gebäude wird nach neuesten energetischen Gesichtspunkten gebaut, mit einer Solaranlage, einer begrünten Fassade und Wärmepumpen im Keller. Das Parkdeck bekommt außerdem Elektrotankstellen für Autos und Fahrräder.«

»Die Attraktivität von Sinsheim wird einmal mehr gesteigert«

Dieses Konzept überzeugte wohl auch Oberbürgermeister Albrecht: »Ich war von Anfang an begeistert von diesem Vorhaben. Wir freuen uns, dass wir das Bauprojekt so zügig genehmigen konnten. Auch der gesamte Gemeinderat steht hinter dem Vorhaben.« Nachdem der Gemeinderat Sinsheim sich einstimmig für das Klima-Erlebniszentrum ausgesprochen hatte, übergab Albrecht Ende Juli die Baugenehmigung. »Die Attraktivität von Sinsheim wird einmal mehr gesteigert. Es ist etwas, was es bisher nirgendwo gibt und greift ein gesellschaftlich wichtiges Thema auf. Außerdem ist es auch eine Bereicherung der Bildungslandschaft«, so Albrecht.

Der erste Spatenstich für das Großprojekt erfolgt am 5. Oktober auf dem 2,6 Hektar großen Grundstück im Gewerbe- und Freizeitgebiet Sinsheim-Süd, zwischen der Sauna & Badewelt Sinsheim, dem Auto-Technik-Museum und der Wirsol Rhein-Neckar-Arena.