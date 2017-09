Neue Partylocation für Mosbach

× Erweitern No Limit

Arnold Irimia und seine Lebensgefährtin Ramona Wagner haben sich mit dem »No Limit« einen Traum erfüllt. Nach der rundum Renovierung in der Sommerpause hat die neue Partylocation im Odenwald seit September geöffnet.

Den Wunsch von einer eigenen Partylocation hatte Arnold früh: »Schon mit 16 Jahren hatte ich den Traum einen eigenen Club zu besitzen«. Anfang des Jahres war es dann so weit. Im Industriegebiet in Mosbach wurde eine passende Location frei. Die Gelegenheit haben die beiden genutzt und bereits Mitte April haben die ersten Besucher das »No Limit« auf die »Party-Tauglichkeit« getestet. Damals war das Konzept auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, außerdem haben Arnold und Ramona die Räumlichkeiten vom Vorbesitzer übernommen. Damit waren die jungen Clubbesitzer nicht ganz zufrieden.

Deshalb hatten sie den Entschluss gefasst den Club in der Sommerpause komplett zu renovieren und sich an ein breiteres Publikum zu richten. Beide sind überzeugt, dass die Partyszene in Mosbach frisches Blut braucht. »Ich bin hier aufgewachsen und will hier auch nicht weg« meint Arnold. Die gesamte Location wurde in knalligen Trendfarben gestrichen, neue Lichteffekte wurden installiert und Special-Events auf dem Plan gesetzt. Der Club bietet auf circa 400 Quadratmeter Fläche Platz für bis zu 400 Gäste. Die Tanzfläche ist mit zwei Stripperstangen ausgestattet. Dazu kommen zwei Bars, eine Chillout Area, ein neuer Außenbereich, Raucherraum und viele Parkmöglichkeiten. Auf der Getränkekarte stehen Special Drinks, wie Vodka in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

Gogo´s, Beerpong & Getränkespecials

Die Feuertaufe, nach der Renovierung, war bei der Mosbacher Kneipen KultTour. Diese war ein voller Erfolg. »Es war eine tolle Stimmung. An dem Abend konnten wir über eine Stunde lang keine Gäste mehr rein lassen, da der Laden zu voll war,« freut sich Arnold. Seitdem hat sich die neue Partylocation in Mosbach herumgesprochen. Neben monatlichen Terminen, wie »90er Party« und »Drum & Bass«, sind auch Specials, wie Oktoberfeste, Studenten-, Halloween- und Silvesterpartys geplant. Auf die Besucher warten wechselnde Getränkespecials, perfekt abgemixte Musik und eine familiäre Atmosphäre. Geplant sind auch Auftritte von Gogo-Tänzerinnen – weibliche und männliche – und Beerpong ist bereits bestellt.

Nationale und regionale DJ´s, darunter auch bekannte Namen aus dem Rundfunk, legen im Wechsel auf. Stammgäste sind DJ N Limit und DJ Generation Sound. Partybeginn ist immer 22 Uhr.

Arnold hat ein Funkeln in den Augen, wenn er über seinen Club spricht: »Der beste Moment ist, wenn ich die Tür vom Club aufschließe und die Besucher reinströmen. Ich freue mich, wenn die Leute bei uns eine gute Zeit verbringen«.