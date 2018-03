Neuer Wettbewerb »Blühende Gärten in Heilbronn«

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing GmbH Blumenschmuck Hier freut sich nicht nur der Postbote: Diese blumigen Grüße vor dem Hauseingang sind für alle, die hier vorbei kommen, ein Genuss.

Der traditionelle Blumenschmuckwettbewerb des Heilbronner Verkehrsvereins wird im Vorfeld der BUGA auf ganz neue Füße gestellt.

Unter dem neuen Titel „Blühende Gärten in Heilbronn“ soll der Wettbewerb das blühende Leben auch abseits des BUGA-Geländes zeigen und besonders kreative und hingebungsvolle Hobbygärtner, aber auch Schulen, Kindergärten und Firmen für ihr Engagement auszeichnen.

Viel breiter angelegt, mit neuen Kategorien und nachhaltiger soll er sein und vor allem sehr viel mehr Heilbronner zur Teilnahme anregen. So war den Veranstaltern wichtig, sich auch in Richtung kreative Gärten zu öffnen. Ganz nach dem Motto: nicht nur ein englischer Zierrasen kann entzücken, auch eine liebevoll bepflanzte alte Gießkanne, oder ein aus Paletten gebautes Hochbeet verdienen Beachtung. Urban Gardening, ein Thema das auch zur Heilbronner Bundesgartenschau passt, wird zukünftig eine sehr viel größere Rolle spielen.

Die Kategorien

Private Dach- und Fassadenbegrünung, Balkone

Private Vor- und Blumengärten

Kleingartenanlagen

Kreative Gärten, DIY Gärten

Nasch-, Kräuter-, Obst- und Weinberggärten

Natur- und Insektengärten

Schul- und Kindergarten-Gärten

Gewerbliches Grün

Die Bewerbungsphase beginnt ab sofort und endet am 17. Juni. Im Juli und im August wird die Jury die Beiträge sichten und bewerten. Im November findet dann wie gehabt eine Preisübergabe in der Harmonie statt.

Alle Informationen rund um den Wettbewerb, sowie der Bewerbungsbogen stehen ab sofort ► zum Download zur Verfügung. Der ausgefüllte Bogen sollte mit ein bis zwei aussagekräftigen Fotografien bis spätestens 17. Juni an Verkehrsverein Heilbronn gesendet werden. Per Post an Verkehrsverein Heilbronn c/o Heilbronn Marketing GmbH, „Blühende Gärten in Heilbronn“, Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn. Per E-Mail mit dem Betreff „Blühende Gärten in Heilbronn“ an ► event@heilbronn-marketing.de.