Partynacht in der Leonberger Szenegastronomie

× Erweitern Musiknacht Leonberg

Die Partynacht lässt das Nachtleben in Leonberg pulsieren und verwandelt am Samstag, den 12. November, die gesamte Innenstadt in eine einzige große Partymeile. In dieser Nacht bieten Cafés, Bars, Restaurants, Bistros und Kneipen in der gesamten Stadt ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Partyprogramm mit verschiedensten Mottos an – und den Gästen eine unvergesslichen Nacht mit viel Musik und Spaß. Freuen kann man sich auf viele Stunden Party pur. Ob Disco, House, Blackmusic, Rock, Salsa und Reggae, NDW oder Schlager, in dieser Nacht wird für jeden Geschmack­ und jedes Alter etwas dabei sein. Nur einmal das Festival-Armband gekauft und man ist überall mit dabei und hat Zutritt zu allen teilnehmenden Locations. Und weil zeitgleich Good News die Schwabengarage Leonberg rockt, gibt es als besonderen Service für alle, die ein Partynacht-Armband haben, einen kostenlosen Shuttleservice vom Marktplatz zur Schwabengarage.

Partynacht Leonberg Sa. 12. November, 21 Uhr, in der Leonberger Innenstadt-Gastronomie, www.party-nacht.info