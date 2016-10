× Erweitern Torsten Rothe Party-Nacht Schwabengarage Leonberg GERMANY, Stuttgart - 25. APRIL / Musiknacht der Autohauser Leonberg / Schwabengarage / Band Good News

Für eine lange Partynacht werden in der Schwabengarage Leonberg am Samstag, den 12. November, wieder die Fahrzeuge aus dem Showroom geräumt und dieser in eine amtliche Konzertarena verwandelt. Auf der Bühne steht mit Good News eine der beliebtesten Rockcover­bands der Region. Die Band um Sängerin Moni und Sänger Micha steht für kernige Rocksongs, die den Puls beschleunigen wie ein Energydrink und den Schweiß aus allen Poren treiben. Gespielt werden Klassiker der Rock-Geschichte, garniert mit erlesenen Stücken aus der aktuellen Radio-Frischetheke – und das alles mit serviert mit einem richtig fetten Rocksound. Da sind Party und beste Stimmung garantiert!

Und weil tanzen, klatschen und mitsingen eine trockene Kehle machen, gibt es in der Schwabengarage natürlich auch ein Getränke-Catering. Ein besonderes Special gibt es für alle, die ein Eintrittsbändchen für die an diesem Abend ebenfalls stattfindende Partynacht in der Leonberger Innenstadt-Gastronomie haben. Damit hat man nämlich auch freien Eintritt zur Partynacht in der Schwabengarage. Und weil die ein bisschen außerhalb der City liegt, organisiert das Autohaus einen kostenlosen Shuttle-Service vom Marktplatz in die Schwabengarage und wieder zurück zum Marktplatz!

Partynacht in der Schwabengarage Leonberg

Sa. 12. November, Einlass: 21 Uhr, Live-Musik: 22 bis 2.30 Uhr, Schwabengarage Leonberg, www.partynacht-schwabengarage.de