Piano wine bar in heilbronn - Ein Treffpunkt mit Stil

Die Piano Wine Bar ist ein einzigartiges Konzept in Heilbronn mit ständig wechselnden Kunstausstellungen, Live-Musik, Jazz und Weinproben mit Winzern und Sommeliers. Dazu gibt es eine Auswahl an köstlichen Speisen und wohlmundenden Weinen aus Deutschland, dem Ausland und Übersee. Alle sechs Monate wechseln die Kunst, die Speise- und die Weinkarte. Am 4. Mai gibt es ein Pop-Jazz-Konzert mit Curly & Marcus Trübendörfer. Am 7. Mai darf getanzt werden: Lindy Hop lautet das Motto. Am 11. Mai treffen sich Freunde des Jazz zur Jam-Session. Im Zeichen der Kunst steht der Abend des 16. Mai mit Bildern der Künstlerin Marlies Wilhelm, die auch anwesend ist. Und am 24. Mai können edle Tropfen vom Weingut Stromberg-Zaubergau verkostet werden. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. she

Piano Wine Bar

Frankfurter Straße 36, 74072 Heilbronn, Fon: 01523628561

www.pianowinebar.com