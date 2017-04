Plochinger Frühling lud zum Bummeln und Einkaufen ein

× Erweitern Foto: Martin Zimmermann Plochinger Frühling

Eine gemütliche Hocketse rund um den geschmückten Osterbrunnen am Marktplatz, Kunsthandwerk und viele Schnäppchenjäger beim großen Flohmarkt: Am vergangenen Sonntag hielt sich der Frühling zwar etwas zurück, dennoch kamen wieder viele Besucher ins Städtle um ausgiebig zu Bummeln und sich mit Osterdeko einzudecken.

Offizieller Beginn war zwar erst um elf Uhr, aber an den zahlreichen Ständen des Flohmarkts in der Berg- und Urbanstraße brummte das Geschäft schon lange vorher. Gegen 9 Uhr waren dort schon zahlreiche Schnäppchenjäger unterwegs, die mit gezieltem Blick die Angebote der Flohmarktbeschicker bereits schon beim Auspacken der Ware unter die Lupe nahmen. Von Haushaltswaren über Spielzeug, Ausgefallenes und Raritäten wurde auf dem Flohmarkt allerhand angeboten und unter die Leute gebracht. „Die fehlt mir noch in meiner Sammlung“, freute sich ein Sammler, der nach längerem Feilschen eine alte Leica Kamera für seine Vitrine mitnehmen konnte, während ein anderer mit zufriedener Miene einen kompletten Satz Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium für schlappe zehn Euro erstand. „Nagelneu, die habe ich noch nie getragen“, so pries eine Verkäuferin schicke Schuhe an, während am Stand nebenan für wenige Euro ein zwar etwas angestaubter aber „originalverpackter, nie benutzter“ Elektrogrill rechtzeitig zum Start der Grillsaison den Besitzer wechselte.

Selbstgemachtes war dagegen bei den Ständen in der Fußgängerzone Trumpf: Hasen und Herzen aus Holz fanden genauso Absatz wie Bastelarbeiten an Ständen von Schulen, Kindergärten und Vereinen, die die Gelegenheit nutzten, um beispielsweise die Kasse für die nächste Klassenfahrt aufzufrischen. Am Marktplatz lockte nicht nur die Hocketse um den von den Landfrauen geschmückten Osterbrunnen. Dort war Kunsthandwerk neben kulinarischen Genüssen wie verschiedene Senfarten, Essig aus Früchten heimischer Streuobstwiesen angesagt. Wer eine ausgefallene Osterdeko oder ein nettes Ostergeschenk suchte hatte die Qual der Wahl: Hochwertige Handarbeiten wurden an den Ständen des Ostermarkts und im Untergeschoss des Alten Rathauses angeboten, Leseratten konnten bei der Stadtbücherei wieder meterweise Bücher erstehen und wer ein typisch Plochinger Souvenier erstehen wollte, wurde in der PlochingenInfo fündig, die ihren Besuchern wieder den roten Teppich ausgelegt hatte.Um das bunte Marktreiben herum war für das leibliche Wohl der Gäste aus nah und fern bestens gesorgt: Getränke, Gegrilltes oder Kaffee und Kuchen im Frühlingscafé der Arbeiterwohlfahrt luden dort zum Verweilen ein. Ein Blickfang vor allem für kleine Besucher war die Schauschmiede an der Ottilienkapelle. Dort formten erfahrene Hobbyschmiede aus glühendem Stahl gegen eine kleine Spende Hufeisen und Widderhörner. Rote, Bratwurst oder „Veggiewürste“ für einen guten Zweck gab es bei Allianz an der Ecke Bergstraße/Esslingerstraße. Dort musste der „Allianzbär“ nicht nur für zahlreiche Selfies herhalten – er hatte außerdem die Aufgabe, Besucher auf die Grillaktion zugunsten der WEK aufmerksam zu machen. Ab 13 Uhr öffneten die Geschäfte ihre Pforten und luden zum Shoppen ein.Im Dettinger Park ging es bei der Hocketse zu Harmonika-Livemusik gemütlich zu, während sich im Musikpavillon passionierte Tipp-Kick-Spieler beim 18. Tipp-Kick-Turnier der Harmonikafreunde spannende Duelle lieferten.

Mit frühlingshaften Angeboten wartete auch das Holzland Metzger in der Fabrikstraße auf. Das Kreissparkassenzügle verband wie in jedem Jahr die Fabrikstraße mit der Stadtmitte. Frühlingshafte Angebote präsentierte im Industriegebiet Filsallee das Dehner Gartenzentrum. Am Ende eines langen Tages konnte Stadtmarketing trotz der großen Konkurrenz an Messe und Festen im Umland eine positive Bilanz ziehen. „Etwas weniger Besucher als im Vergleich zum Plochinger Herbst, aber zufriedene Händler“, stellte Thomas Pressel, Vorsitzender des Stadtmarketing fest. Besucherzahlen sind aber nicht alles, auch auf die Stimmung kommt es an. Und die habe gestimmt, sagte Nadine Außermeier von Stadtmarketing: „Es hat eine schöne und gute Atmosphäre geherrscht“, befand sie. Erstmals wurde der Plochinger Frühling auch mit einem lokalen Motive, gestaltet durch einen Künstler, beworben. Auch das, so Außermeier, sei sehr gut angekommen.