Pyro Games – Der Sommer 2017 wird zum Himmelsspektakel

Im kommenden Jahr heißt es in 19 Städten: »5-4-3-Feuer frei«. Das Publikum erlebt ein gigantisches Duell der Feuerwerker, den Kampf um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst.

Deutschlands beste Feuerwerksprofis verleihen ihren Shows mit spektakulären Spezialefekten ihre ganz eigene Handschrift. Das Rahmenprogramm wird großartig. Neben den außergewöhnlichen Pyro Musicals steht die Liveband »Rose Bogey´s« wieder auf der Showbühne und heizt den Besuchern ordentlich ein. Die einzigartigen Feuershows von »360 GradEvent« und »Freaks on Fire« werden ebenfalls zum Mittelpunkt des Abends sowie die atemberaubende Licht- und Lasershow des Multimedia-Laser-Feuerkünstlers Jürgen Matkowitz, dem Inhaber von Apollo - Art of Laser and Fire.

Auf Groupon.de kann man Gutscheine für die Sommertournee 2017 erwerben – ein ideales Weihnachtsgeschenk.

Pyro Games

Alle Infos unter www.pyrogames.de