Ritterschlag der Nachhaltigkeit gelungen

Die Stadthalle Reutlingen erfüllt jetzt zu 100 % die Kriterien der Green Globe-Zertifizierung und setzt damit in der Veranstaltungs-branche neue Maßstäbe

Für ihr konsequentes Nachhaltigkeitsengagement hat die Stadthalle Reutlingen bei der Re-Zertifizierung des anspruchsvollen Green Globe-Zertifikat jetzt mit 100 % erfüllter Kriterien das maximal mögliche Ergebnis erreicht. Damit setzt das Haus neue Maßstäbe bei nachhaltiger Veranstaltungswirtschaft mit ressourcenschonendem Hallenbetrieb und schlanker Verwaltung. Die vollumfängliche Erfüllung aller geforderten Kriterien des Green Globe-Zertifikats (als branchenspezifisches Nachhaltigkeits-Zertifikat des EVVC, des Europäischen Verbands der Veranstaltungs-Centren e.V. im Rahmen der weltweit anerkannten Green Globe-Zertifikation), ist das Ergebnis konsequenter strategischer wie organisatorischer Maßnahmen – und erzeugt nicht nur in Fachkreisen großes Interesse und Respekt, sondern wird zunehmend auch von verantwortungsbewussten Firmenkunden mit eigener Nachhaltigkeitsverpflichtung als Veranstaltungsleistung nachgefragt. Der Aufstieg in den Rang einer Green Globe-Gold-zertifizierten Location ist ein außerordentlicher Erfolg für die Stadthalle Reutlingen, die deutschlandweit als erste Stadthalle alle Veranstaltungen komplett CO 2 -neutral durchführt und zu den führenden Anbietern von Green Meetings in der Metropolregion Stuttgart zählt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im aktuellen Re-Zertifizierungsprozess 100 % der von Green Globe geforderten Kriterien erfüllen konnten. Auf dieses Ziel haben alle Mitarbeiter mit großem Engagement und persönlicher Überzeugung hingearbeitet“, berichtet Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen. Seit der Eröffnung der Stadthalle Reutlingen 2013 umfasst die Unternehmensphilosophie in tragender Weise einen ressourcenschonenden, durchgängig nachhaltigen Hallenbetrieb, der auch die Verwaltung miteinbezieht. Die Idee trägt das gesamte Team um Geschäftsführerin Petra Roser mit.

Gold-Zertifikat erreicht – Kontinuität ausgezeichnet

Die erneute Verbesserung des Green Globe-Ergebnisses (2016/17 ebenfalls schon äußerst respektable 97 %) gelang der Stadthalle Reutlingen mit der Umsetzung weiterer, gezielter Maßnahmen. Die Stadthalle Reutlingen steigt mit ihren über fünf Jahre kontinuierlich verbesserten Ergebnissen in den Rang der Gold-Zertifizierung auf. Und sieht sich damit in ihrer Unternehmensstrategie aus sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung bestätigt und bestärkt.

Im Audit erfolgreich durch Bewusstheit und Akribie

Das Nachhaltigkeitskonzept der Stadthalle Reutlingen ist langfristig angelegt. Als feste Säule der Unternehmensführung wird es ständig weiterentwickelt. Nachhaltigkeit ist im Verständnis von Geschäftsführung und Mitarbeitern ein wichtiger Standort- und Wettbewerbsvorteil, der als kontinuierlicher Prozess gelebt und eingesetzt wird. Im Einzelnen gelang das aufsehenerregende Erreichen der Vollerfüllung bei Green Globe durch konkrete Maßnahmen – oft sehr kleinteilig und gleichermaßen nach innen in die eigene Organisation wie auch nach außen auf Kunden und Besucher wirkend –, aber in der Summe entscheidend für die 100 %.

Weitere Zertifikate, Selbstverpflichtungen und Kodizes runden das Engagement der Stadthalle Reutlingen ab: z.B. fairpflichtet (Nachhaltigkeitskodex EVVC), 100pro (Sicherung Ausbildungsqualität Veranstaltungsbranche) oder Klik (Nachhaltigkeitsinitiative der Stadt Reutlingen). Über Partner wie myclimate wird die CO2-Neutralität umgesetzt und durch die aktive Belebung des „IHK Netzwerks Nachhaltigkeit“ über Vorträge, Besichtigungen und das Teilen von Best Practices auch als Multiplikator verbreitet.

Petra Roser lobt ausdrücklich das überdurchschnittliche Engagement ihres Teams. „Weil alle von uns in ihrem täglichen Tun den Aspekt Nachhaltigkeit berücksichtigen, entdecken wir viele Bereiche, in denen wir uns steigern können. Und wir setzen sie um“, berichtet die Geschäftsführerin begeistert. Und ergänzt: „Die Nachfrage unserer Geschäftskunden nach nachhaltigen Leistungen steigt. Wir besetzen hier eine exzellente Position. Und auch unsere privaten Besucher schätzen unser Nachhaltigkeitsengagement als Zeichen gelebter Verantwortung zunehmend.“