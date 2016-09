Rothenburger Märchenzauber 

»Es war einmal in einem weit entfernten Land«, so könnten viele Märchen des 5. Rothenburger Märchenzaubers beginnen, denn in diesem Jahr werden Besucher auf eine zauberhafte Reise durch Länder aus nah und fern mitgenommen.

Rothenburg ist von der Bundesregierung zertifizierter »Ort der Vielfalt«, in dem Menschen aus rund 70 Nationen zu Hause sind. Aus aller Welt kommen Besucher in die mittelalterliche Stadt an der Romantischen Straße.

Da liegt es nicht fern, die Veranstaltungsreihe des Rothenburger Märchenzaubers einmal unter das Motto »Märchen aus aller Welt« zu stellen. Eine bunte und spannende Auswahl davon erwartet alle großen und kleinen Märchenfreunde in einem reichhaltigen Programm vom 28. Oktober bis 6. November.

Gleich zwei Höhepunkte

Die Märchenzauberwoche wartet 2016 gleich mit zwei Highlights auf, für die man sich rechtzeitig Karten sichern sollte: Der berühmte »Karneval der Tiere« des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns wird am 4. November von der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg in der Kulturhalle Korn interpretiert und dabei auf kindgerechte Art präsentiert.

Vom 1. bis 3. November gastiert die englische Theatergruppe »Butterfly Theatre Company« mit dem weltbekannten Märchen »Alice in Wonderland« in Rothenburg. Das Besondere daran: In kleinen Gruppen von maximal 35 Teilnehmern wird man bei dem sogenannten Stationentheater in mehreren Szenen (in Englisch!) und Etappen durch die Geschichte und zugleich durch die Räumlichkeiten des Wildbades geführt, das mit seinen Zinnen und Türmchen selbst an ein romantisches Märchenschloss erinnert.

Ab dem 30. Oktober (außer 5. November) laden wieder tägliche kostenlose Märchen(ver)führungen ein, Rothenburgs märchenhafte Seiten auf persönliche, gar intime Weise zu entdecken: Rothenburger führen Besucher vom Treffpunkt am Rathaus aus zu besonderen, oft abseits der Touristenpfade gelegenen Orten, die zum Teil normalerweise gar nicht zugänglich wären. So geht es dieses Mal unter anderem zur »Rothenburger Riviera«, zum Henkersturm, ins Stadtarchiv oder in die geheimnisvolle Heiltumskammer von St. Jakob. Die ehrenamtlichen Märchenführer lesen und erzählen dabei Sagen aus Rothenburg, Märchen aus Skandinavien oder aus dem fernen Orient bis hin nach Japan.

Kinder dürfen sich auf Märchenerzählungen in der Stadtbücherei und der »Märchenstube« im sogenannten Hegereiterhaus oder auf eine Familienführung am 6. November freuen. Am 2. November dürfen sie sogar selbst aktiv werden und sich in der Bäckerei Striffler einen leckeren Pinocchio backen.

Besonders für Jugendliche interessant ist der Poetry Slam »Poetry around the world« am 28. Oktober, der nicht nur den Auftakt des Rothenburger Märchenzaubers bildet, sondern gleichzeitig auch Bestandteil des Programms der Jugendkulturtage im Landkreis Ansbach ist.

Rothenburger Märchenzauber

Fr. 28. Oktober – So. 6. November

www.rothenburg.de/tourismus