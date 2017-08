Rund 120 nationale und internationale Aussteller zeigen Kurioses und Einzigartiges in Salem

× Erweitern Home & Garden Salem

Rosen leuchten in prächtigen Sommerfarben, das Wasser im Whirlpool glitzert in der Sonne, wetterfeste Hängematten und Hängesessel baumeln im Schatten der Bäume und zahlreiche Grills, Außenkamine und Feuerstellen sowie Strandkörbe, Windspiele und Gartendekorationen sind vom 7. bis 10. September vor der Kulisse des drittgrößten gotischen Münsters im Land zu sehen.

Vier Tage lang präsentieren rund 120 namhafte Aussteller aus Deutschland und dem nahen Ausland vor einem der beeindruckendsten Kulturdenkmäler am Bodensee die Vielfalt neuester Garten- und Lifestyletrends. Vor allem regionale Anbieter stellen den Ideenreichtum aus und repräsentieren damit den unvergleichlichen Charme der Bodensee-Region und der Voralpenlandschaft.

Das diesjährige Rahmenprogramm reicht von Jazz-/Blues- und Reggaeklängen über Olivenöl- und Buchsbaumvorträge, Führungen durchs Schloss bis hin zu Verkostungen, Barista-Tipps und Live-Malerei.

Bei sommerlicher Atmosphäre – von Donnerstag bis Sonntag – begeistert der amerikanische Entertainer und Solokünstler Bob Chisolm live an seinem Keyboard das Publikum. Der Italiener Mario Angelucci gibt Tipps und Anregungen zum selbstangebauten Olivenöl unter dem Motto „Olivenöl kommt nicht nur an den Salat“. Wertvolle Informationen für die perfekte Pflege für den Buchsbaum gibt es am Stand von Garten Primus. Am Freitag um 15 Uhr gibt es bei dem lokalen Aussteller Senft Edelbrände nicht nur den ersten Bodensee-Rum zu verkosten, auch Gin und Whiskey können probiert werden. Der Freiburger Barista Frank Münzenmaier röstet selbst, verwandelt Rohkaffee in aromatischen Röstkaffee und vermittelt gerne sein Fachwissen. Lioba Siemers aus Reichersbeuren hat sich der Landschafts- und Naturmalerei verschrieben und lässt die Besucher an der Entstehung ihrer Kunstwerke teilhaben.

Für die Pause zwischendurch verwöhnt das „Schützenrestaurant Clemens Baader“ aus Donaueschingen mit deutscher Küche aus frischen und regionalen Zutaten. Damit die Besucher ein unbeschwertes und erholsames Flanier- und Shoppingerlebnis haben, wird wieder ein Depotservice eingerichtet, wo die Einkäufe bis zur Abholung zentral aufbewahrt werden.

Die Home & Garden Salem ist Donnerstag bis Samstag (7. bis 9. September) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 10. September zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Wer zugleich das Kloster und das Schloss Salem bei einer Führung erkunden möchte, zahlt 15 Euro.

Ausreichender und ausgewiesener Parkraum (mehrere Parkplätze) ist in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten. Zusätzlich wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel – beispielsweise den ErlebnisBus von Schloss Salem zum Bahnhof Salem (Ortsteil Mimmenhausen) – zu nutzen.

Weitere Informationen sowie Impressionen sind unter www.homeandgarden-net.de zu finden.