Schauriges Halloween

Halloween 2016 klopft mit knöchernen Händen an die Tür im MORITZ-Land! Da stellt sich für jeden Fan des Gruselfests die Frage, welche Party die schaurigste ist?

Am 31.Oktober feiern wir wieder den tag der Untoten. Geister, Zombies, Vampire und alles was Angst macht, tummelt sich dann wieder auf den Straßen und auf den Tanzflächen. Für alle, die zu alt sind, um von Haus zu Haus ziehen und dabei „Süßes oder Saures“ zu spielen, sich aber dennoch verkleiden möchten, haben wir die gruseligtsen Feste zusammengetragen.

Halloween in der Rockfabrik Ludwigsburg

Rock, Metal, Wave und Gothic dazu mehr als 100 hand(!)geschnitzte Kürbisse, säckeweise Spinnenweben-Imitate, Mumien, lebensgroße Geisterskulpturen und andere Kreaturen der Nacht bilden den optischen Rahmen für eine der größten Halloween-Partys der Region. Auch in diesem Jahr werden in der RoFa die besten Kostüme prämiert. Ob römischer Centurio, böse Hexe, edler Ritter, Dunkelelf, Mumie oder Teufelchen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Gruselspaß mit Ü30

In Stuttgart ist der Club Zollamt mit einem Halloween-Special seiner Ü30-Party am Start. Auf vier Floors ist für jeden Musikgeschmack etwas geboten.

Schaurige Halloweenparty

Am 31. Oktober 2016 bevölkern wieder unheimlich schöne und skurrile Gestalten Sensapolis, auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen. In der Nacht der Geister und Dämonen verwandelt sich Sensapolis ab 22 Uhr wieder zu einer großen, gruseligen Partylocation. Neu in diesem Jahr ist ein weiterer Dancefloor.

Halloween Party mit Mola Adebisi

Radio Ton präsentiert die größte Halloweenparty der Region mit Mola Adebisi auf dem Küffner Hof in Langenbrettach. Top DJs der Region legen wieder auf vier Floors auf. Das Highlight ist der Mega XXL 90er Floor mit Mola Adebisi und DJ Vinül Junkie, gepaart mit einer großen Licht- und Videoshow sowie einer Lasershow.

Halloween-Shuttle-Party

Nach dem großen Erfolg der Halloween-Shuttle-Partys in den letzten zwei Jahren, startet am 21. Oktober die 3. Halloween-Shuttle Party in Öhringen. Acht Locations, drei Shuttle-Busse und acht Djs sind mit an Bord. In jedem Lokalfinden die Gäste unterschiedliche Musikrichtungen und Möglichkeiten zum ausgelassenen Feiern

Halloween in Gotham

Im Top10 Tübingen geht es duster zu. Unheimliche Schatten im Nebel huschen vorbei. Das Blut in den Adern beginnt zu gefrieren, wenn langsam ein eiskalter Schauer den Rücken hinunterläuft.

Halloweenkostüme

Bleibt nur noch die Frage nach dem richtigen schockierend gruseligen Kostüm, dass deinem gegenüber das Fürchten lehrt: Geht man klassisch als Geist, Skelett, Teufel oder Vampir? Zeigt man sich als Horrorfilm-Fan im Jason-, Freddy oder Chucky-Look? Soll es blutig sein oder eher gediegen?

Oder lässt man sich von aktuellen Trends inspirieren und verkleidet sich als Steampunk-Vampir oder filmreife Harley Quinn?

Eine Auswahl von verschiedenen Halloweenkostümen, die für jeden Geschmack etwas bereithält, bietet unter anderen maskworld.com.

