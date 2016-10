Schokoladenfestival Chocolart in Tübingen

× Erweitern Alexander Gonschior Chocolart Tübingen

Vom 29. November bis zum 4. Dezember heißt es in Tübingen wieder: »Eine ganze Stadt voll Schokolade – chocolART.« Das internationale Tübinger Schokoladenfestival lädt ein, vor historischer Kulisse die süßen Angebote von mehr als 100 exklusiven Chocolatiers und Manufakturen aus aller Welt zu entdecken.

Eine märchenhafte Altstadtbeleuchtung und mehrere Dutzend Leuchtobjekte verzaubern den Bummel hin zu den weißen Pagodenzelten und ihrem süßen Inhalt. Das Schoko-Programm rund um die chocolART bietet unter anderem Schoko-Tastings und kunstvolle Kakaomalerei. Im chocolateROOM auf dem Tübinger Marktplatz werden von Top-Konditoren filigrane Schokokunstwerke live gefertigt und so frisch es nur geht zum Verzehr angeboten. Kinder tauchen in der Schoko-Werkstatt tief in die Geheimnisse der Schokoladenherstellung ein und Erwachsene haben die Gelegenheit, bei Kursen mit Dr. Schoko mehr über die Herstellung hochwertiger Trüffel und Pralinen zu erfahren.