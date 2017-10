Shopping und Livemusik ziehen Tausende in die Stadt

× Erweitern Foto: HMG Tom Gäbel

Shoppen, Schlemmen und Musik genießen – kurz: Jazz & Einkauf. Diese Kombination hat auch am heutigen Sonntag wieder die Massen in die Stadt gelockt. Bei etwas trübem, aber dafür durchweg trockenem Wetter waren die Einkaufsstraßen der Innenstadt voll.

An sechs Standorten wurde gegroovt, geswingt und geklatscht. Vor allem bei Top-Act Tom Gaebel auf dem Kiliansplatz war zwischenzeitlich kein Durchkommen mehr, so eng standen die Besucher vor der Bühne. Auch der Handel zieht nach dem verkaufsoffenen Sonntag eine gute Bilanz.

Zwischendrin blitzte sogar die Sonne durch. Das Wetter war besser als die Vorhersage und das freute am Sonntag in der Heilbronner Innenstadt nicht nur die Händler, die von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte geöffnet hatten. Auch vor den Bühnen und im Kulinarium auf dem Marktplatz war den ganzen Nachmittag über richtig was los. „Es ist schön zu sehen, welche Strahlkraft Jazz und Einkauf hat“, sagt Veranstalter Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Besonders freut sich der HMG-Geschäftsführer über die vielen individuellen Aktionen des Handels, die in Ergänzung zum erstklassigen Musikprogramm die Veranstaltung zu einer runden Sache machten.

Begeistert äußert sich auch der Vorsitzende der Stadtinitiative, Thomas Gauß: „Wir freuen uns, dass wir eine so hohe Frequenz in der Innenstadt hatten.“ Viele Besucher hätten das Sonntagsshopping genutzt. „Es wurde deutlich mehr gekauft, als wir erwartet haben“, so Gauß. Der Handel und die Stadtinitiative seien rundum zufrieden.

Bands wie Albie Donelly’s Supercharge, Tropical Beat oder Penny and the Rhythm Kings versprühten von ihren Bühnen aus gute Laune und verwandelten die Innenstadt wieder für einen Nachmittag in ein Open-Air-Festival.