Sinnesfreuden im Hofgarten

Das Hohenloher Genießerdorf lockt vom 25. Mai bis 28. Mai in den Öhringer Hofgarten. Der historische Park zwischen Schloss und Hoftheater wird zum idyllischen Marktplatz im Grünen, in dem auch ein vielseitiges Kulturprogramm geboten wird.

Erstmals präsentiert sich die Genießerregion im nachhaltig umgestalteten Öhringer Hofgarten. Zwischen Baumriesen und blühenden Blumenbeeten reihen sich die Verkaufsstände beim Hohenloher Genießerdorf mit exquisitem Sortiment von Kunstgewerbe, Gartenmobiliar, Ölen, Düften, Mode, Schmuck, Kulinarischem, Hohenloher Weinen und Wellness-Produkten – alles hergestellt in der näheren Umgebung.

Gastronomisch und kulturell kommen die Besucher ebenfalls auf ihre Kosten. Wirte, Landfrauen und Vereine verwöhnen die Besucher mit Leckereien vom Fingerfood bis zum Sterne-Menü. Sogar hoch in einem Baumwipfel ist Schlemmen angesagt. Ein besonderes »Kleinod« ist das gleichnamige neue Restaurant, das Starkoch Serkan Güzelcoban Ende Mai in der Orangerie des Hoftheaters eröffnet.

Varieté, Jahrmarkt-Nostalgie & Musik

Schon das Programm lohnt einen Besuch. Gleich an Himmelfahrt und am darauffolgenden Freitag wirbeln Mitglieder des Open-Air-Variétes »Die Artistokraten« in historischen Kostümen über den Rasen, setzen zu gewagten Sprüngen an und amüsieren dabei das Publikum mit humorvollen, verrückten Einlagen. Zwei Leierkastenmänner bringen Jahrmarkt-Nostalgie an die Ohrn. Am Freitagabend sorgen »Gitarren unplugged« für Festivalatmosphäre im Wohlfühlambiente. Mit dabei ist Wolfgang Heieck, der in fast allen Stilrichtungen zu Hause ist sowie Marcel Friedel und Marc Nesselhauf, die das Publikum mit Liedern aus allen Genres von Folk bis Rock, von Soul bis Blues verzaubern und mit Gitarre und Querflöte untermalen.

Wer auf irischen und schottischen Sound steht, wird sich bei Eddy Danko wohlfühlen.

Des Weiteren darf man auf Tobias Seyb und Julia Illenseer gespannt sein. Mit Violine und Akustikgitarre wird das Duo Irish Folk und Acoustic Rock interpretieren.

Samstag: Im Zeichen des Barocks

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Barock. Les Cotillons flanieren mit opulenten Gewändern im Park. Die illustre Adelsgesellschaft trifft sich zum Picknick im Französischen Garten, wo auf silbernen Etageren allerlei Köstlichkeiten angerichtet sind. Mit Musik aus barocker Zeit versetzt das Neuensteiner Blockflötenensemble die Besucher in die Öhringer Vergangenheit, ebenso die Barockgruppe und eine Kostümführung.

Die Gruppe Hallia Venezia bringt mit farbenfrohen Masken italienisches Flair in den sommerlichen Park.

Unterhaltung für Klein & Groß

Am Sonntag spielen Kammermusikgruppen der Stadtkapelle sowie das Violinenquartett Da Capo der Jugendmusikschule. Überall ist etwas los: Es gibt Ikebana, Waldpädagogik und Marionettentheater. Auf der Seebühne entlang der Stadtmauer ist Schaukochen angesagt. Tierfreunde erleben die kleine Schweineschule, dürfen Lämmer streicheln, Jung und Alt können alte Kutschen und Cabrios bewundern.

Vier Tage lang tanzen, musizieren und bewirtet außerdem die Hohenlohisch-Fränkische Trachtengruppe rund um die Tanzlinde auf der Allmand.

Wie im vergangenen Landesgartenschau-Jahr zeigen Mitglieder des Freundeskreises der Landesgartenschau zweimal täglich – um 14 und um 16 Uhr – den Besuchern die runderneuerte 300 Jahre alte Parkanlage, Freitag und Samstag zusätzlich um 18 Uhr. Und wie 2016 begrüßen die freundlichen Freiwilligen die Gäste an den drei Eingängen Schloss, Altstadt und Alte Turnhalle.

Helen Gerstner

Hohenloher Genießerdorf

Do. 25. Mai, 13-18 Uhr

Fr. 26. u. Sa. 27. Mai, 11-21 Uhr

So. 28. Mai, 11-18 Uhr

Hofgarten, Öhringen, www.oehringen.de