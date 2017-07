So beliebt wie noch nie

× Erweitern Foto: HMG Rosenmarkt Heilbronn

Der 7. Heilbronner Rosenmarkt hatte so viele Besucher, wie kein anderer vorher. Rund 9000 Rosen-Fans pilgerten am ersten Juliwochenende auf das Marktgelände am Neckar.

„Das Wetter war perfekt für den Markt“, ist sich Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, sicher. Aber auch das Angebot der Stände sei in diesem Jahr noch hochwertiger gewesen. Positiv sei auch aufgefallen, dass sich das Einzugsgebiet, aus dem die Besucher anreisen, deutlich erweitert hat.

Der Mix aus Pflanzen und Kunsthandwerk, die Fachkompetenz der Aussteller, die attraktive Lage des Geländes direkt am Neckar und das hochwertige Speisenangebot, so ergab es eine Umfrage unter den Besuchern, sind die Hauptgründe für die Beliebtheit des Marktes.

Ein echter Publikumsmagnet war der SWR-Gartenexperte Volker Kugel. Als er am Sonntagnachmittag seine Grünzeugsprechstunde gab, scharten sich Hunderte Besucher um die Neckarbühne.