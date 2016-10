Soweto Gospel Chor AUf »Faith«-Tour

× Erweitern soweto gospel coir

Seit mehr als zehn Jahren tragen 30 der besten Sängerinnen und Sänger Südafrikas den Geist und die Tradition ihrer Heimat in die Welt hinaus. Voll ansteckender Lebensfreude, mit afrikanischen Rhythmen, Stimmgewalt und einem riesigen Song-Repertoire begeistert der Chor bei seinen energie- und emotionsgeladenen Konzerten Fans auf der ganzen Welt. In seinen farbenprächtigen Gewändern bietet er zudem auch einen echten optischen Genuss. Die aktuelle Tournee des Chors läuft unter dem Motto »Faith«, also »Glaube«. »Faith« ist zum einen Ausdruck für den persönlichen Glauben jedes einzelnen Mitglieds und zum anderen für das Vertrauen in den Chor und seine Entwicklung. Zudem findet sich der Titel auch im aktuellen Repertoire des Chores wieder. Neben Popsongs reihen sich in das Programm des preisgekrönten Chors traditionelle südafrikanische Klassiker, bekannte Spirituals und Freiheitslieder sowie populäre Reggae-Stücke ein. cms

Soweto Gospel Choir Di. 27. Dezember, 20 Uhr, Stadthalle, Reutlingen, www.koko.de