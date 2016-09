Sportlicher Literaturherbst

× Erweitern Foto: SportRegion Stuttgart/Burkhardt Jochen Weeber Jochen Weeber (rechts) ist einer der beteiligten Autoren.

Literatur und Sport treffen beim "Sportlichen Literaturherbst" aufeinander. Ab dem 29. September werden im Zwei-Wochen-Rhythmus sechs Lesungen der besonderen Art in der Bücher-scheune in Aichtal-Aich durchgeführt.

In diesem Herbst wird es im Herzen der Region Stuttgart sehr interessant. Die SportRegion Stuttgart führt nämlich gleich sechs sportliche Lesungen durch. Bei jeder dieser sechs Veranstaltungen wird es einen anderen Schwerpunkt geben. Das Besondere dabei: Es handelt sich um keine gewöhnlichen Lesungen – an jedem Abend wird es eine Überraschung geben! So darf jeder Autor bzw. jede Autorin noch eine andere Person in das Programm integrieren. Das kann ein Co-Autor, ein Interviewpartner oder auch eine musikalische Begleitung sein. Die Veranstaltungen beginnen in der Regel um 19 Uhr (mit Ausnahme der Veranstaltung am 24. November). Zum Auftakt geht es am 29. September mit Bernd Sautter um das Thema Fußball. Es folgen die Themen Fitness (Nora Reim/13. Oktober), Radsport (Jürgen Löhle/27. Oktober), Sportliche Kurzgeschichten (Jochen Weeber/10. November) und Pferdesport (Sophie Noël/24. November). Zum Abschluss kommt am 8. Dezember Peter Stolterfoht zu Wort, dessen Buch den Titel Auf und Ab trägt.

Auf und Ab lautet auch das Jahresmotto 2016 der SportRegion Stuttgart, die jedes Jahr unter ein bestimmtes Motto stellt. Durchgeführt werden die sportlichen Lesungen in Aichtal: Im Ortsteil Aich in der Neckartailfinger Str. 1 gibt es mit der Bücherscheune eine gemütliche Buchhandlung, die ziemlich genau in der Mitte Württembergs liegt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.