Stadtführungen und Weinwanderungen

× Erweitern Weindorf Heilbronn

Anlässlich des 46. Heilbronner Weindorfs vom 9. bis 18. September 2016 finden zahlreiche Stadt- und Weinwanderungen statt.

Stadtführung zur Marktzeit am Samstag, 10.09.2016 und Samstag, 17.09.2016, Beginn jeweils um 11:30 Uhr

Treffpunkt Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17. Eine einstündige Führung bietet Wissenswertes über Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten der Stadt Heilbronn. Preis: 3 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre frei

Stadtführung zum Weindorf am Sonntag, 11.09.2016 und Sonntag, 18.09.2016, Beginn jeweils 14 Uhr

Treffpunkt Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17. Die einstündige Führung bietet Wissenswertes über Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten der Stadt und viele Informationen rund um den Weinbau der Region. Preis: 3 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre frei

Geführte Weinwanderung zum Heilbronner Weindorf am Samstag, 10.09.2016, 13.30 Uhr

Beginn an der Bushaltestelle "Schickhardtstraße" (Linie 11). Geführte Weinwanderung mit dem Weinerlebnisführer Armin Englert, über den Wartberg zum Kleinen Stiftsberg. Zur Begrüßung ein Glas Sekt und unterwegs drei Proben Heilbronner Wein. Fahrt mit den ÖPNV in die Innenstadt. Abschluss bei einer Probe Wein am Heilbronner Wengerterstand und einem Glas Secco. (Strecke ca. 5 km)

Geführte Weinwanderung zum Heilbronner Weindorf am Samstag, 17.09.2016, 13:30 Uhr

Beginn an der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg eG. Zur Begrüßung ein Glas Sekt und eine ausführliche Kellerführung. Geführte Weinwanderung mit dem Weinerlebnisführer Rudolf Öhlschläger durch die Weinberge. Unterwegs Weinprobe mit drei Proben Wein. Fahrt mit dem ÖPNV in die Innenstadt. Ausklang auf dem Heilbronner Weindorf mit einer Probe Wein am Wengerterstand und einem Glas Secco. (Strecke ca. 4 km)

Leistungen und Preise der geführten Weinwanderungen

Bei beiden Führungen ist im Preis von 41,50 Euro pro Person (für Gruppen ab 20 Pers. 33,50 Euro pro Person) jeweils 1 Sekt, 3 Weine, ein kleiner Steh-Imbiss, 2 Flaschen Wasser und ein 10 Euro-Weindorf-Gutschein-Block sowie ein Wein-Probierglas mit Tragebeutel als Souvenir enthalten. Zuzüglich Kosten für Nahverkehr, Ticket am Automat erhältlich. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich: für 10.09.2016 bis Donnerstag, 8.09.2016; für 17.09.2016 bis Donnerstag, 15.09.2016

„Viertele nach Sechs–Führung“ am Dienstag, 13.09.2016, Beginn um 18:15 Uhr

Eine Kombination aus Stadtführung und Führung auf dem Weindorf gibt es bei der besonderen „Viertel(e) nach Sechs-Führung“. Es werden unterwegs drei verschiedene Weine probiert. Preis pro Person: 9,50 Euro (inkl. Probierglas); Treffpunkt: vor der Tourist-Information um 18 Uhr

Informationen und Anmeldung:

Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 56 22 70, Fax 07131/563349 oder per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-marketing.de