Strassenkunstfestival in Esslingen

Das Straßenkunstfestival in Esslingen vereint auch in diesem Jahr wieder eine gekonnte Mischung aus Aktionskunst, Artistik, Clownerei, Musik und Walking Acts. Am Samstag, den 12. Mai, tanzen, singen und jonglieren sich internationale Künstler/innen durch die Straßen Esslingens und laden die Gäste zum Mitmachen und Staunen ein. Ein interkultureller Mix von regionalen Akteuren, sowie Talenten aus Frankreich, Spanien und den Niederlanden verleihen dem Festival ein besonders kreatives Flair und die schönen Straßen der Esslinger Altstadt erzeugen dabei eine entspannte Atmosphäre.In diesem Jahr konnte Veranstalter Philipp Falser vom Schauspiel Kunstdruck e.V. einige neue Locations gewinnen und somit erstrecken sich facettenreiche Acts über die komplette Innenstadt und verzaubern die Besucher von zehn bis 18 Uhr. Die Höhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem das Pole Dance Double, bestehend aus Julia Wahl und Tina Blumenstengel, die sich gar unmenschlich wie Schlangen um die Stangen bewegen. Außerdem feiert das französische Ensemble Gregory Darcy und Team mit der Tanzperformance »Would you dance with me« Weltpremiere und der Spanier Moises Ugidos magnetisiert das Publikum mit seiner außergewöhlichen Fakirkunst.

Auch musikalisch geht es dieses Jahr wieder richtig zur Sache. Mit Indie-Country-Folk bietet »Daily Journey« die perfekte Begleitung zum schönen Ambiente der lauen Abendsonne. DIe Kirchheimer Jungs von »Blurred« hingegen rocken die Bühnen mit neu interpretiertem Progressive-Rock im Vintage-Stil. Eine »Open Gallery« ziert die Innere Brücke unter dem Motto »Art und Wert unterwegs«. Unterstützt vom Kuntsverein Arttra e.V. werden Besucher hier zum Mitmachen eingeladen, denn »Bunt macht Freude und Mut«. Das STRAKU 2018 bringt Menschen aller Generationen zusammen und zeigt Esslingen von seiner skurillsten und attraktivsten Seite zugleich.

Interview mit Philipp Falser (Schauspiel Kunstdruck e.V.)

Was macht das STRAKU besonders?

Im Umkreis von Stuttgart gibt es kein Straßenkunstfestival in dieser Form. Wir haben einen schönen Mix aus Necomerkünstlern und Profis. Für uns ist es wichtig, dass sich auch regionale Künstler ethablieren können. Besonders ist außerdem auch unsere Finanzierung, denn unsere Sponsoren sind eine bunte Mischung aus Händlern, dem Stadtmarketing und Kulturamt.

Wie schwierig ist die Planung?

Es ist nicht leicht alle Befürfnisse und Interessen von Händlern, Künstlern und dem Kulturamt unter einen Hut zu bringen, denn Händer wollen eine hohe Werbewirksamkeit und das Kulturamt künstlerische Hochwertigkeit. Man muss eine gute Balance zwischen den Wünschen der Sponsoren, Künstlern und natürlich den Besuchern des Festivals finden.

Welchen Mehrwert hat das Festival?

Zu kulturellen Veranstaltungen wie z.B. dem Zwiebelfest, oder Stadtfest kommen meist nur Esslinger Bewohner. Mit unserem Festival wollen wir an den Erfolg des Mittelaltermarkts anknüpfen und auch überregionale und internationale Menschen erreichen. Letztes Jahr hatten wir bereits Besucher aus dem ganzen Raum Stuttgart.

Was waren die persönlichen

Highlights der vergangenen Jahre?

Eins meiner persönlichen Highlights war das Wetter (lacht). Wir hatten bisher immer Glück und hoffentlich haben wir es auch dieses Jahr wieder. Zudem war es immer toll die Künstler auch persönlich kennenzulernen.

Was wird das diesjährige Highlight?

Höhepunkte in diesem Jahr sind unsere internationalen Darbietungen. Der Spanier El-Loren macht Musik mit recycelten Materialien wie Baustellenrohren. Total cool! Außerdem gibt es auch für mich eine besondere Premiere, denn Profisprecher werden die Altstadt Gassen durch eine außergewöhnliche Sprechperformance zum Leben erwecken. Wie ein Erlebnis im Kino mit Dolby Surround (lacht).

Straßenkunstfestival Esslingen 2018

Samstag, 12. Mai, 10 bis 18 Uhr, Innenstadt/Altstadt, Esslingen, Alle Infos unter: www.straku-festival.de