Stuttgarter Weindorf 2017 geht zu Ende

In zwei Tagen geht das 41. Stuttgarter Weindorf zu Ende. Wir blicken zurück auf ein friedliches, fröhliches und gemütliches Fest.

Unzählige Gäste aus Stuttgart und der Region, aber auch aus dem Ausland haben sich an den Köstlichkeiten, die in den 28 Lauben und 3 Süßwarenständen angeboten wurden, erfreut. Die Wahl des richtigen Weines aus den über 500 Qualitätsweinen fiel sicherlich nicht leicht, doch dank der hervorragenden Beratung der Weindorfwirtinnen und -wirte haben alle Gäste das Passende gefunden.

Der Familiensonntag am 03.September war ein voller Erfolg: Zahlreiche Kinder nahmen mit großer Begeisterung am Gottesdienst teil, der zum ersten Mal auf der Rathaustreppe stattfand. Sie bestaunten die Jonglage-Künste des Clowns Falabares, kuschelten mit den Maskottchen „Äffle“ und „Pferdle“, machten Selfies mit Theo – der Teinacher-Flasche oder balancierten beim Bewegungsangebot des „Gemeinschaftserlebnis Sport“ gekonnt über die Slack-Line. Die Kinder und auch die Familien hatten viel Spaß – das war auch das Ziel des Angebots von Pro Stuttgart.

Auch in diesem Jahr lockte der Promitalk Weindorf-Treff wieder viele Besucher die Michael Gaedt, Uwe Hück, Wommy Wonder, Michael Föll, Kai Kluge und vielen anderen Promis ihre Fragen stellen konnten. Es ist gelungen, die Interview-Gäste mit einer lockeren Moderation, die Diana Hörger, Tom Hörner und Axel Graser gewandt und kompetent übernahmen, aus der Reserve zu locken und die Talkrunden mit fröhlichem Abgesang zu beenden.

Viel Spaß hatten die Abgeordneten und Stadträtinnen und Stadträte sowie der Erste Bürgermeister beim traditionellen Traubenpressen, bei dem ein Öchslegrad von 75 gemessen wurde – dies lässt auf eine gute Lese hoffen.

Zum ersten Mal fand der Sportgipfel auf dem Stuttgarter Weindorf statt – ein Treffen von Verantwortlichen aus den großen und kleineren Vereinen sowie Verbänden in Stuttgart, damit sich hier in lockerer Runde ein vereinsübergreifendes Netzwerk zum Wohle des Sports in Stuttgart bildet.

Das im Vorfeld von langer Hand erarbeitete Sicherheitskonzept sorgte dafür, dass dank verstärkter Polizeipräsenz und verstärktem Einsatz von privaten Sicherheitsleuten das Stuttgarter Weindorf friedlich, störungsfrei und in ruhigen Bahnen ablaufen konnte.

Für die kommenden zwei Tage erwarten die Weindorfwirtinnen und -wirte noch einmal zahlreiche Gäste aus nah und fern, die – wie auch in den vergangenen Tagen – sich nicht von den Wetterkapriolen abhalten lassen.

Auch dank der verlässlichen und großzügigen Unterstützung der Firmen Teinacher, WWG und Krüger Dirndl sowie des städtischen Weinguts und der Fa. MEGA war das Stuttgarter Weindorf wieder für alle Beteiligten ein voller Erfolg.

Vor dem Weindorf ist nach dem Weindorf: Alle Beteiligten freuen sich auf das Weindorf 2018 mit neuen Akzenten wie dem Regenbogentag, Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Weinprämierungen.