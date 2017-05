»Summer Dance Night« in der Schwabengarage Leonberg

× Erweitern Summer Dance Night Schwabengarage Leonberg

Die Schwabengarage Leonberg startet mit Vollgas in den Sommer und feiert am Samstag, den 1. Juli, eine große »Summer Dance Night«. Für eine Nacht verwandelt sich der Showroom der Schwabengarage Leonberg in einen waschechten Club mit Dancefloor, Disco-Kugel, Lounge-Area, Cocktails und Szenedrinks – und natürlich mit jeder Menge tanzbarer Musik. Die kommt dieses Mal sogar von zwei DJs – das verspricht eine interessante Musik-Mischung.

× Erweitern DJ Danlo

Beste Party mit 2 DJs, Biergarten, Cocktails und Schmankerl

Zum einen steht DJ Danlo an den Plattentellern. Er ist seit Jahren eine Institution des Stuttgarter Nachtlebens und Resident-DJ im Nil am Schlossgarten. Musikalisch hat er von House bis HipHop, von R‘n‘B bis Latin und von 80/90er bis hin zu aktuellen Chart-Hits alles in seinem Plattenkoffer, was den Dancefloor zum Beben bringt. Der zweite Mann im Bunde ist DJ LeSan, der eigentlich Reggaeton und Hiphop auflegt und aus dem Cue und One Table Club bekannt ist. Bei der »Summer Dance Night« wird er passende Schlager-Perlen und das Beste der Neuen Deutschen Welle durch Verstärker und Boxen jagen. Eingeladen sind alle, die Lust auf eine stilvolle und fröhliche Party in einer besonderen Off-Location haben. Auf jeden Gast wartet bis 22 Uhr ein Begrüßungs-Sekt, es werden bartypische Getränke wie Bier und Wein sowie fruchtige Cocktails und erfrischende Longdrinks serviert. Bayrische Schmankerl stillen den keinen und großen Hunger und der Biergarten im Außenbereich lädt ab 20 Uhr zum Chillen und Meet&Greet ein. tmo

× Erweitern DJ LeSan

Summer Dance Night Leonberg Sa. 1. Juli, 20 Uhr, Schwabengarage Leonberg,Tickets für 8 Euro nur an der Abendkasse, www.partynacht-schwabengarage.de