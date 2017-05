»Summer Dance Night« in der Schwabengarage Stuttgart

× Erweitern Foto: Jörg Mühlbacher SonconRon

In der Schwabengarage Stuttgart darf wieder getanzt werden: am Samstag, den 24. Juni, locken statt heißer Reifen heiße Salsa- und Latin-Beats in das Autohaus an der Cannstatter Straße. Für karibisches Flair sorgen die DJ-Sets von DJ Yas und DJ El Mono – für Abwechslung sorgt DJ Danlo mit einem klassischen 80er/90er-Set. Besonders heiß zugehen wird es bei dem Live-Auftritt der feurigen Salsa-Band »Son Con Ron«.

Karibisches Flair von Salsa bis Reggaeton

Musikalisches Sommer-Feeling pur bei der »Summer Dance Night«: bis spät in die Nacht hinein lädt die Schwabengarage Stuttgart für einen Abend lang zu einem »Kurz-Urlaub mit karibischem Flair« ein. Sommer, Sonne und gute Laune sind garantiert, wenn DJ El Mono aus Zürich auf dem Salsa-Floor die Tanzbeine zum Schwingen bringt, während DJ Yas einen Floor weiter die Nachtschwärmer mit seinem bereits legendären Mix aus Salsa, Merengue, Bachata und Reggaeton zum Schwitzen bringt. Wer es lieber klassischer mag, für den steht DJ Danlo parat. Der Allrounder ist seit Jahren eine feste Institution im Stuttgarter Nachtleben und sorgt mit bekannten Tunes von House bis HipHop sowie R‘n‘B und 80er/90er-Chart-Hits für beste Stimmung. Ein ganz besonderes Schmankerl bietet die Mega-Party in der Schwabengarage auch für alle Freunde guter Live-Musik: die Band »Son Con Ron« spielt Salsa, Timba und Son und mischt kubanische Klassiker mit eigenen Songs.

× Erweitern DJ Yas

Grosser Aussenbereich mit Cocktailbar

Zur großen »Summer Dance Night« macht sich die Schwabengarage besonders schick und präsentiert sich in einem einzigartig luftig-sommerlichen Ambiente. So lädt der große Außenbereich inklusive Cocktail-Bar und eine Lounge den ganzen Abend über zum Verweilen ein. Eine idyllische Ruhe-Oase, um zwischendurch auch mal kurz vom feurigen Party-Treiben abschalten zu können.

× Erweitern DJ Danlo

Tanz-Workshop läutet den Abend ein

Eröffnet wird der fetzige Fetenzauber übrigens bereits um 20 Uhr mit einem speziellen Tanz-Workshop, ehe dann ab 21.30 Uhr die DJs das Ruder an den Turntables übernehmen und für einen unvergesslichen Abend in der Schwabengarage Stuttgart sorgen werden. Andrej Meinzer

× Erweitern DJ Mono

Summer Dance Night Samstag, 24. Juni, ab 19 Uhr Außenbereich geöffnet, ab 20 Uhr Tanz-Workshop, ab 21.30 Uhr Party, Schwabengarage Stuttgart, Cannstatter Str. 46, 70190 Stuttgart. www.dance-night.party