Talmarkt: Volksfest mit Tradition

Bereits zum 1052sten Mal findet in Bad Wimpfen das größte Volksfest im Unterland statt. Der weit über die Grenzen Bad Wimpfens bekannte Talmarkt wird auch dieses Jahr wieder mit seinen Losbuden, Fahrgeschäften, Essensständen und weiteren Attraktionen zahlreiche Besucher anlocken.

Im Vergnüngspark warten ein Riesenrad, diverse Fahrgeschäfte, eine Spaßfabrik sowie Geschicklichkeitsspiele und zahlreiche Kinderfahrgeschäfte auf die Besucher.

Sehenswert ist auch der bekannte Krämermarkt mit seinen rund 130 Beschickern. Er gehört zu den Größten im Bundesgebiet und bietet vom Knopf über Trachtenmoden, Messeneuheiten bis zur Fertiggarage eine vielfältige Verkaufsschau. Ergänzt wird das Angebot mit der Gewerbeschau auf dem Talmarktgelände. Mehr als 40 Aussteller präsentieren ihre Produkte sowie ihre Leistungen.

Festzug, Feuerwerk & Party pur

Eröffnet wird der Jahrmarkt am Tag von Peter und Paul um 17.30 Uhr mit einem Festzug, der anschließenden Andacht in der Klosterkirche und dem traditionellen Fassanstich im großen Festzelt durch Bürgermeister Claus Brechter. Von der bayerischen Olympiade am Sonntag, über das Hammelessen am Montag und dem dienstäglichen Familientag mit Sonderangeboten und reduzierten Fahrpreisen gibt es viel zu erleben. Neu in diesem Jahr: Das erste Talmarkt Street-Food-Special, bei dem die Essenstände am Montag ab 15 Uhr auch ausgefallene Speisen anbieten. In dem von der Metzgerei Gollerthan geführten Festzelt mit Biergarten spielt täglich Live-Musik und auch die alljährlichen Feuerwerke gibt es wieder zu bestaunen. Regionale und bayerische Spezialitäten sorgen für das leibliche Wohl. Am Freitag zaubert das chinesische Feuerwerk Glanzpunkte an den Nachthimmel und am Dienstag wird das Ende des Talmarktes erneut mit einem Feuerwerk eingeläutet.

Programm

Do. 29. Juni

17.30 Uhr Eröffnungsfestzug

18 Uhr Andacht in der Klosterkirche

18.30 Uhr Fassanstich + Musik von den Steinsbergern

Fr. 30. Juni

19 Uhr Supersound mit SROF

22.30 Uhr Chinesisches Feuerwerk

Sa. 1. Juli

19 Uhr Kraichgau Bengel und Janina Live

So. 2. Juli

12 Uhr Odenwälder Dirndljäger Live

18 Uhr Bayrische Olympiade

Mo. 3. Juli

11 Uhr Hammelessen (Lindenplatz)

14.30 Uhr Seniorennachmittag

ab 15 Uhr Street-Food-Special

19 Uhr Plug‘n‘Play Live

Di. 4. Juli

bis 18 Uhr Kinder- und Familientag

19 Uhr Steinsberger Musikanten Live

22.45 Uhr Musik-Synchron-Feuerwerk