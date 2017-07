Timo Wuerz im Interview

× Erweitern Foto: Kerstin Timo Wuerz

Im Rahmen der »Comics!« Ausstellung der KSK Heilbronn kommt der Niedernhaller Künstler zurück in seine Heimat. MORITZ hat mit dem »Rockstar der Comicszene« über Kartoffelsalat, Hawaii, Bücherstapel und natürlich Comics gesprochen.

MORITZ: Würdest Du Dich selbst auch als »Rockstar der Comic-Szene« bezeichnen?

Timo Wuerz: Nein, schmarrn (lacht). Ich versteh natürlich, dass es sehr naheliegend ist, wenn man mich anschaut. Ich sehe nunmal so aus wie ich aussehe. Wenn ich signiere, dann sitze ich nicht wie viele andere da und zeichne mit einem schwarzen Stift. Im Notfall nehme ich auch Feuer, Pinsel und Farbe, stehe, schreie rum und im Umkreis von zehn Metern muss hinterher alles renoviert werden.

Stört Dich der Name?

Nö, er stört mich gar nicht, es könnte schlimmer sein. Der »Langweiler der Comic-Szene« wäre viel schlimmer.

Hast Du momentan einen bestimmten Comic auf Deinem Lesestapel, auch wenn Du nicht der größte Comic-Leser bist?

Fiese Frage! Also mein wahrscheinlichster Tod wird sein, dass ich vom Bücherstapel am Rand von meinem Bett erschlagen werd, wenn der irgendwann mal umkippt. Aber es sind tatsächlich wenig Comics drauf, eigentlich gar keine. Ich bin wahrscheinlich der einzige Comic-Zeichner, der nie Asterix gelesen hat. Ich hab mir das für die Rente aufgehoben (lacht). Ich bekomme natürlich so ne Top-3 an Comics hin, die deckt sich allerdings so ziemlich mit den absoluten Top-3 der Comics.

Wie kamst Du dann dazu Comics zu zeichnen?

Als Kind habe ich natürlich Batman und Superman gelesen, aber es kam tatsächlich viel mehr durchs Zeichnen. Das Medium Comic ist eben ein naheliegendes Medium, wenn man zeichnen kann. Mit 19, oder so, hatte ich dann meine erste Buchveröffentlichung. So bin ich in Comics reingewachsen ohne ein großer Comic Fan zu sein.

Denkst Du Dir deine Geschichten selbst aus oder arbeitetst Du mit Textern zusammen?

Als Texter habe ich keine Ambitionen, man muss auch wissen, was man nicht kann. Ich unterhalte mich mit meinen Textern über das, was uns beschäftigt und das verpacken wir dann in eine Geschichte, in eine Metapher, die hoffentlich interessant ist. Aber das reine Schreiben überlass ich definitiv ihm. Trotzdem ist in so einer Geschichte viel persönliches von mir drin, auch wenn es oftmals hinter einem Genre wie Action versteckt ist.

Wenn man als Kindo schon den Traum hat Comic-Zeichner zu werden, aber überhaupt nicht malen kann...

Dann sollte man es lassen (lacht).

Es muss also eine gewisse künstlerische Ader angeboren sein?

Nein, es ist wie bei allem immer die Frage, was man damit machen will. Der liberale Teil von mir sagt: Natürlich, solange es dir Freude macht, mach es. Bis zu einem gewissen Grad kann man Zeichnen sicherlich lernen, aber das braucht viel Disziplin und einen starken Willen. Wenn man es einfach nicht kann, dann gibt es noch so viele andere schöne Berufe. Bei mir war es praktischerweise so, dass ich ein riesiges Talent hatte.

Was verbindest Du mit Deiner Heimat Hohenlohe? Was vermisst Du, wenn Du nicht zu Hause bist?

Kartoffelsalat. Definitiv Kartoffelsalat! Also nicht nur ne Kartoffel in der Mitte durchschneiden, Mayonnaise drauf klatschen und sagen "Das ist Kartoffelsalat". Aber ich bekomm immer Maultaschen und, ganz wichtig, Hefezopf mitgebracht. Kartoffelsalat lässt sich leider so schlecht transportieren.

Also hauptsächlich Essen?

Nein, natürlich bin ich der Gegend hier immer noch verbunden. Viele Freunde sind hier, meine Familie ist hier. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn man hier aufwächst und etwas ziemlich exotisches macht, dann weiß jeder immer genau über einen Bescheid. Das mag ich nicht. Außerdem liebe ich es unterwegs zu sein und zu reisen. Ich bin nach Hamburg gezogen, weil ich Hamburg super mag. Für mich gibt es keine schönere Stadt in Deutschland. Aber auch ein bisschen als Flucht, was jetzt prätentiös klingt, aber gar nicht so gemeint ist. Ich freue mich immer sehr, wenn ich hier in der Gegend bin.

Hast Du noch Traum-Reiseziele?

Also Traum-Reiseziele gibt es nicht mehr, wenn ich wo hin will, dann geh ich hin. Ich arbeite viel im Filmgeschäft, deswegen bin ich auch oft unterwegs und darf hin wo ich möchte. Wenn ich nach Hawaii will, dann suche ich mir einen Grund nach Hawaii zu gehen und dort mit jemandem zu arbeiten, das ist natürlich sehr praktisch.

Dir ist Umweltschutz sehr wichtig. Wie wird Dein Alltag dadurch geprägt?

Ich esse sehr wenig Fleisch, und achte darauf, wo es her kommt. Quasi nur Fleisch, das mir persönlich vorgestellt wurde. Meine Freundin is(s)t vegan. Mittlerweile mache ich Ausstellungen, deren Erlös Artenschutz-Organisationen zugute kommt. Teilweise bin ich selbst involviert oder kenne die Leute persönlich. Also nicht irgendwelche großen Organisationen. Ich nehme auch nicht jeden Auftrag an. Ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dass ich für Artenschutz stehe und dann für so manche Großkonzerne arbeite. Das sehe ich als größten Vorteil meines Erfolgs, dass ich Sachen ablehnen kann, auf die ich keine Lust habe. Ich mach zwar das meiste für Geld, aber ich würde nie etwas wegen dem Geld machen.

Über welche Auszeichnung hast Du Dich am meisten gefreut?

Da ich eher actionreiche Genre-Comics mache, bekomme ich sicherlich keinen Feuilleton-Comic-Preis (wäre super cool). Was mich mehr freut, ist die komische Mischung an Preisen, die sich ansammelt. Einerseits habe ich in Frankreich einem Comic-Preis gewonnen, andererseits wurde ich zwei mal von der UNESCO ausgezeichnet, bin Europa- und Weltmeister für die Gestaltung von Luxusautos und habe Briefmarken für Luxemburg designt. Es ist mehr so die Kuriosität des Ganzen über die ich mich freue. Die Ironie entgeht mir natürlich nicht.

Wie würdest Du Deinen Beruf bezeichnen?

Prinzipiell sehe ich mich als Maler. Ob ich jetzt male und Comics dabei raus kommen, oder Luxusautos bemale ist ja eigentlich dasselbe.

Disney, Marvel, Lamborghini und Co.: Du hast schon so ziemlich alles erreicht, was man als Maler erreichen kann. Hast Du noch ein Wunschprojekt?

Ein Cover für Iron Maiden hat leider noch nicht geklappt. Das wäre cool. Aber ansonsten gibt es keine konkreten Pläne. Ich kann wirklich den ganzen Tag das machen, was ich machen will. Das ist alles, was ich je erreichen wollte.

Was gibt es in der Comics-Ausstellung der KSK zu sehen? Warum sollte man sie sich unbedingt anschauen?

Es werden quasi die Rembrands und Picassos der Comic-Szene ausgestellt. Ich war echt überrascht, wie umfangreich die Ausstellung ist. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Ihr (wir) können echt stolz darauf sein, so was in der Region zu haben.