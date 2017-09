Tolles 11. Brauereifest der Familienbrauerei Dinkelacker am letzten Ferienwochenende

× Erweitern Brauereifest der Familienbrauererei Dinkelacker

Das Brauereifest der Familienbrauerei Dinkelacker in der Tübinger Straße in Stuttgart ist mittlerweile eine feste Institution im Stuttgarter Fest- und Veranstaltungskalender.

Trotz der teilweise schlechten Wetterbedingungen, vor allem am Samstag, erfreuten sich wieder zahlreiche Menschen aus Stuttgart und der Region an frischem Bier, kulinarischen Köstlichkeiten und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Besonderes Highlight: Der schwäbische Kabarettist Christoph Sonntag sorgte in einer Showeinlage für besonders gute Stimmung bei den Zuschauern und machte zudem auf seine Christoph-Sonntag-Stiphtung aufmerksam. Mit einer feierlichen Scheckübergabe in Höhe von 3.500 Euro unterstützt die Familienbrauerei Dinkelacker das soziale Engagement des Kabarettisten.

Das Brauereifest ist seit elf Jahren ein beliebtes Fest für die Stuttgarter und gilt als Auftaktveranstaltung für das bevorstehende Volksfest. Mit besonderen Aktionen bot die Familienbrauerei Dinkelacker ihren Besuchern auf dem Brauereigelände auch dieses Jahr wie gewohnt ein tolles Programm und sorgte zudem für reichlich Abwechslung. „Als traditionsverbundenes und regionales Familienunternehmen freuen wir uns sehr darüber, gemeinsam mit den Stuttgartern feiern zu können. Dass die Menschen dabei auch in Scharen zu uns strömen, selbst wenn das Wetter einmal nicht so mitspielt, zeigt uns eindrucksvoll, dass wir mit diesem schönen Fest und unserem Konzept bei den Bierfreunden der Region hervorragend angekommen sind“, resümiert Bernhard Schwarz, Geschäftsführer und Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker. Ein besonderes Highlight war dieses Jahr der Kurzauftritt von Christoph Sonntag und die Vorstellung seines Christoph-Sonntag-Bieres, das er in enger Zusammenarbeit und unter fachkundiger Hilfe der Schwaben Bräu Braumeister bereits zum 2. Mal mitgestaltete. Sämtliche Erlöse durch den Bierverkauf gingen an die Christoph-Sonntag-Stiphtung und ihre verschiedenen sozialen Projekte wie die „Sternchenfänger“ und „Streetcamp“ – beide Projekte kümmern sich um das Wohl von Kindern. Christoph Sonntag freute sich, dass durch die Kooperation mit der Familienbrauerei hier eine erfreuliche Summe von EUR 3.500,-- erzielt werden konnte.

Abwechslung pur für Groß und Klein

Für eine mitreißende Stimmung sorgte am Samstagabend DJ Wolle, dessen Hits die Eventhalle am Samstagabend zum Beben brachten. Am Sonntagnachmittag gingen die Spieler des SG Sonnenhof bei einer Fotoaktion mit anschließender Autogrammstunde und einem Bühnenauftritt mit den Besuchern auf Tuchfühlung – die Familienbrauerei ist schließlich Partner der ersten Stunde des SG Sonnenhof und seit mehr als 60 Jahren mit der Familie Ferber und dem Hotel Sonnenhof eng verbunden.

Besondere Aufmerksamkeit galt an beiden Tagen neben den frisch gebrauten Spezialitäten der Familienbrauerei auch dem Schwaben Bräu Etikettengenerator, bei dem seit September jeder sein ganz persönliches Etikett über das Internet gestalten und bestellen kann. Wer die Familienbrauerei genau kennenlernen wollte, schloss sich den beliebten Brauereiführungen an: Erfahrene Braumeister führten interessierte Besucher durch die einzelnen Stationen und erläuterten die Vorgänge im Sudhaus sowie im Gär- und Lagerkeller bis hin zur fertig abgefüllten Flasche.