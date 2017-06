Top10 Ü30 Party in Tübingen – Feiern wie früher

× Erweitern Top10 Ü30 Party

Alle, die Dieter Bohlen noch als Musiker mit Föhnfrisur in einer Zwei-Mann-Band kennen, die mit Gameboy und Tamagotchi groß wurden und den Zusammenhang zwischen einem Bleistift und einer Musikkassette verstehen, sollten sich den 15. Juli dick im Kalender anstreichen. Dann dreht das Top10 nämlich die Zeit ein gehöriges Stück zurück und feiert mit der Generation 25plus eine riesige Party. Gleich fünf DJs tragen die Perlen ihrer Plattenschränke in den Club an der Reutlinger Straße.

Auf dem Programm stehen Black und House, Hits der 90er, 2000er und 2010er Jahre, Pop- und Rockklassiker sowie die Hits der Neuen Deutschen Welle und aktuelle Clubmusik. Am Start sind DJ Maurizio, DJ Volcaniza, DJ Jam Tastic, DJ Q-Pin und DJ Blue Head, die dem Partyvolk auf den drei Floors mächtig einheizen werden – wie früher, nur noch geiler. Zur Einstimmung auf die Fete gibt es bis 23 Uhr für alle Gäste ein Glas Sekt aufs Haus. Thomas Moegen

Top10 Ü30 Party Sa. 15. Juli, 21 Uhr, Top 10, Tübingen, Einlass ab 25 Jahren,

www.top10-tuebingen.de