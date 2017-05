Tor-Titanen mit Pferdestärken

× Erweitern Autoball

»Autoball« statt »Fußball« heißt es wieder am Samstag, den 10., und Sonntag, den 11. Juni auf dem Küffner Hof in Langenbrettach-Neudeck, wenn die Spieler in Autos über das Feld fahren, riesige Bagger ihre Tore verteidigen und ein überdimensionaler Fußball über das Spielfeld fliegt.

Das Autoball-Event von SER, RUZ und Küffner Event-Service geht dieses Jahr in die zweite Runde. Das Motto der Veranstaltung: »Wenn schon Fußball, dann mit ordentlich PS unterm Hintern!« Bei der Autoball-

Action treten sechs verschiedene Firmen mit wendigen Flitzern gegeneinander an. Dabei sind die Firmen: SER, RUZ, KURZ Entsorgungs GmbH, KURZ Recycling GmbH, hertner und H+P Gerüstbau.

Rad am Ball, Fuß am Pedal

Bei der Sportart »Autoball« jagen die Mannschaften mit Autos einem riesigen Ball hinterher. Zwei Teams treten mit jeweils einem Bagger und zwei Autos gegeneinander an. Der Platz ist 120 Meter lang und 50 Meter breit. Spielgerät ist ein überdimensionaler Fußball mit einem Durchmesser von zwei Meter, der von den Fahrzeugen in die Tore befördert werden soll. Torwart ist der Bagger. Das Spektakel dauert 30 Minuten pro Spiel. Nach einer zehn minütigen Pause finden das ganze Wochenende Spiele statt, bis ein Team die begehrte Trophäe erspielen kann. Für das Event wurden ausrangierte Fahrzeuge präpariert und auf deren Funktionalität und Sicherheit überprüft. Wird gegen eine Regel verstoßen, verhält es sich wie beim Fußball: Es gibt eine gelbe oder rote Karte und der Spieler muss die Konsequenzen davon tragen, eventuell sogar das Spielfeld verlassen. Beim Autoball kommt es auf Geschick, Fahrkönnen, Teamgeist und vor allem darauf an, ein Tor zu erzielen.

Trotz zahlreicher Teams und sogenannten »Gegnern« ist das Ganze eine Spaßveranstaltung.

Mini Bagger, Hüpfburgen, Bull Riding & Grillspezialitäten

Es gibt für die kleinen Mini Bagger, Hüpfburgen und Bull Riding. Außerdem werden leckere Grillspezialitäten vom Schwenkgrill und kalte Getränke geboten.

Boxenluderparty mit Live-Musik

Am Samstagabend können die Teams und ihre Fans die ersten Siege bei der »Boxenluder Party« auf dem Küffner Hof feiern. Für Live-Musik sorgt eine der erfolgreichsten Cover- und Partybands in Süddeutschland, friends Live, mit einer Mischung aus den neusten Charthits, Partykrachern, Clubsounds und Rocksongs. Mit enormer Power und viel Abwechslung wirbeln die sieben Musiker über die Bühne und präsentieren dabei eine Show, die sich gewaschen hat: Stimmung, Partylust und Gänsehaut im ständigen Wechsel. Sophia Budschewski

Autoball 2017

Sa. 10. & So. 11. Juni,

Sa. ab 10 Uhr & So. ab 10.30 Uhr,

Küffner Hof, Langenbrettach-Neudeck

www.autoball-action.de