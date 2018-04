Angela Hammer Toskanischer Markt 2

Bereits zum 14. Mal kommen Händler und Direkterzeuger aus der Toskana zum traditionellen Toskanischen Markt nach Reutlingen. Neu in diesem Jahr ist der Standort an der Marienkirche. Mit köstlichen Olivenölen, würzigem Käse, duftenden Cantuccini und vielem mehr verwandeln sie den Platz in einen pulsierenden „Mercato italiano“. Aber auch toskanische Keramik, Schmuckgestaltung und andere Handwerkskunst lassen sich auf dem diesjährigen Markt finden.

Die insgesamt 14 Händler, die für drei Tage ihre Stände aufbauen, stammen aus Pistoia, der italienischen Partnerstadt Reutlingens sowie der Region. Unter ihnen auch Giuseppe Bartolomei. Das gut sortierte Angebot seiner Weinhandlung Podere del Tordo dürfte Weinkennern bereits aus den vergangenen Jahren ein Begriff sein. Auch „Verkäufer der ersten Stunde“, Fausto Savigni, verwöhnt Besucher wieder mit traditionsreichen Wurst- und Fleischprodukten. Sein Name ist auch Hollywood-Größen ein Begriff. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist die Biscottificio di Migliana, deren raffiniertes Gebäck seinesgleichen sucht. Hingegen zum ersten Mal dabei: Le creazzioni di Hachi. Mit Schmuck, Vasen und anderem Kunsthandwerk treten sie den Beweis an, dass die Liebe zur Toskana nicht nur durch den Magen geht.

Unverzichtbar ist auch die Osteria Toscana, die auf eine Initiative des toskanisch-deutschen Stammtischs Associazione Pistoiese Italio Tedesca zurückgeht. Seit 2012 weckt sie jedes Jahr aufs Neue mit frisch zubereiteten Köstlichkeiten die Lust auf die Vielfalt der Toskanischen Küche. Um italienische Spezialitäten auch zu Hause genießen zu können, gibt es alle Leckereien natürlich zum Mitnehmen.

Marktzeiten:

Freitag u. Samstag: 10-19 Uhr, Sonntag 13-18 Uhr

Wie in den Jahren zuvor begleitet die Volkshochschule Reutlingen den Toskanischen Markt mit eigenem Rahmenprogramm. So zeigt die Fotoausstellung „Bilder ohne Zeit“ Arbeiten von Andrea Alfieri, einem der wichtigsten zeitgenössischen Fotografen der Toskana. Seine digital nachbearbeiten Bilder bestechen durch eine Präsenz und Plasitizität, die an Werke hyperrealistischer Malerei erinnern. Zu sehen vom 13.04. bis 18.05. im Haus der Volkshochschule. Den musikalischen Akzent mit zwei Konzerten setzt in diesem Jahr das Bläserquintett Solisti italiani unter der Leitung von Maestro Maurizio Fedi. Mit ihrem Programm „Quattro passi in musica“ bringen sie Schätze der italienischen Oper zu Gehör, darunter auch ein Werk Puccinis aus dem Jahr 1918 - pünktlich zum 100. Geburtstag des Reutlinger Vereins für Volksbildung. Erster Auftritt ist am 14.04. um 20 Uhr, im Haus der Volkhochschule, der zweite am 15.04. um 18:30 Uhr im Bürgerhaus Ohnastetten.

Kochkünstler, die bei Vinicio Balli, dem Chef der Osteria Toscana, in die Lehre gehen möchten, sollten sich beeilen. Denn die Plätze in seinem Workshop sind heißbegehrt. Bei diesem Kenner der traditionellen toskanischen Küche geht es am 14. 04. von 14:45 bis 18:45 Uhr um Pilz-Risotto, Rippchen mit Rübengemüse und Cence, ein Karnevalsgebäck. Buon appetito!

Zeitgleich mit dem letzten Markttag findet am 15. April auch der verkaufsoffene Sonntag „Fit in den Frühling“ statt (13-18 Uhr).