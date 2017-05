Vatertag zu Ehren der Männer

× Erweitern Rappenhof

Der Vatertag, regional auch Herrentag oder Männertag genannt, ist ein in verschiedenen Teilen der Welt begangenes Brauchtum zu Ehren der Väter. Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland an Christi Himmelfahrt gefeiert, dem 40. Tag nach Ostern. Dieses Jahr fällt der Vatertag auf den Donnerstag 25. Mai.

Die heutige Form des „Vatertagfeierns“ kam Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung auf und erfreut sich seitdem bei Männern mit großer Begeisterung. Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland gesetzlicher Feiertag.

Traditionell feiern die Männer am Vatertag sich selbst. Mit Alkohol im Gepäck machen sie sich mit Bollerwagen auf eine Wanderung. Ziel sind meist traditionelle Ausflugspunkte oder Gaststätten. Ob Bier, Schnaps oder Wein - kaum ein Getränk ist aus dem Trinkreservoir der feiernden Männer noch rauszudenken. Laut Statistiken, erreichen alkoholbedingte Verkehrsunfälle am Vatertag sogar einen jährlichen Höhenpunkt in Deutschland.

Für viele Familienväter ist es aber auch Brauch, den Tag mit der eigenen Familie zu verbringen und vor allem den Kindern zu widmen. Mann grillt zuhause gemütlich auf dem Balkon, im Garten oder auf einem öffentlichen Grillplatz. Viele Väter unterehmen am Vatertag Ausflüge mit ihren Kindern oder feiern auf andere Weise, etwas ruhiger, das Familienfest - zum Beispiel mit einem fröhlichen Beisammensein im Garten des Rappenhofes. Außerdem hat es sich auch eingebürgert, dass Väter, ähnlich wie die Mütter zum Muttertag, Geschenke erhalten und ihnen für ihre Rolle in der Familie gedankt wird.

Als Geschenke eignen sich neben Sportartikeln beispielsweise Grillschürzen oder Biergläser, die die Väter dann gleich auf ihren Ausflug mitnehmen können. Grußkarten mit lieben Worten an den Papa oder personalisierte Geschenke sind auch gern gesehen. Über ein selbstgemaltes Bildchen für den Kühlschrank freut sich sicherlich auch jeder frischgebackene Vater.

Ob auf einem der zahrlreichen Grillfeste, dem Hersbthäuser Bockbierfest, Entspannen unter Palmen oder ein Familienfest zu Christi Himmelfahrt. Alle Veranstaltungen rund um den Vatertag in der Region findet ihr im MORITZ-Veranstaltungskalender.