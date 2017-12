Viel Herz für Kinder

× Erweitern Foto: HMG Spendenübergabe Weihnachtscircus

„Alle Jahre wieder, kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Weihnachtscircus nach Heilbronn“, so formulierte Oberbürgermeister Harry Mergel gestern Abend bei der Benefizgala im Weihnachtscircus seinen Dank gegenüber den Zirkusmachern Sascha Melnjak und Uwe Gehrmann.

Denn seit 2005 stellt der Heilbronner Weihnachtscircus der Heilbronner Bürgerstiftung an einem Abend vor Weihnachten Eintrittskarten für eine Benefizveranstaltung zur Verfügung. Die Einnahmen kommen Kinderhilfsprojekten zugute. 20.810 Euro kamen dieses Jahr zusammen.

„Ich freu mich so“, sagt Justin. Der Fünfjährige stützt sein Kinn auf der Logenwand ab, versucht schon vor der Vorstellung so viel wie möglich von der Manege im Blick zu haben. Es ist sein erster Zirkus überhaupt. Da will er natürlich nichts verpassen. In den Genuss von Logenplätzen in der ersten Reihe kommen an diesem Abend noch weitere fünf Kinder der Heilbronner Südstadtkids. Die Jugendorganisation ist eine der Heilbronner Institutionen, die die Bürgerstiftung seit Jahren unterstützt. Stellvertretend für alle Kinder, denen die Einnahmen der Benefizgala zugutekommen, dürfen Justin und seine Freunde sogar mit in die Mange, zur Scheckübergabe.

20.810 Euro sind in diesem Jahr zusammengekommen. Die Einnahmen fließen beispielsweise in die Sprachförderung und die Suchtprävention bei Kindern, erklärt der Vorsitzende der Bürgerstiftung Karl Schäuble und dankt den Zirkusmachern, den Spendern und der Heilbronn Marketing GmbH, die den Abend organisiert.

Nachdem der große Scheck im bunten Scheinwerferlicht und im Blitzlicht der Fotografen überreicht ist, begann für die Südstadtkids das eigentliche Spektakel des Abends. Fliegende Pferdemähnen, glitzernde Artisten, hoch oben unter dem Dach des Zirkuszelts, und viele lustige Clown-Einlagen halten an diesem Abend, was sich die Kinder von der geschenkten Zirkusvorstellung erhofft hatten.

Zur Geschichte der Benefizgala im Weihnachtscircus

Seit 2005, dem Jahr nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean, gibt es die Benefizgala im Weihnachtscircus. Sascha Melnjak und Uwe Gehrmann stellen der Heilbronner Bürgerstiftung seither jedes Jahr einen Teil ihrer Karten zur Verfügung. Rund 385.000 Euro wurden bisher gespendet. Im ersten Jahr gingen die Spendeneinnahmen zugunsten der Tsunami-Opfer an Unicef, inzwischen werden vor allem regionale Kinderprojekte unterstützt.