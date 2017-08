Weinpiraten entern den Hafenmarkt

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing Weindorf Heilbronn

Rund um das Rathaus startet vom 7. September an wieder das zehntägige Heilbronner Weindorf. Neben dem erhalt gut bewährterter Traditionen gibt es in diesem Jahr auch die ein oder andere Neuerung.

2017 wird an eine alte Heilbronner Weindorf-Tradition angeknüpft. Das Fest beginnt wieder am Donnerstag. Es kann also ein Tag länger gefeiert werden. Darauf freuen sich auch die vielen Stände auf dem Weindorf, die sich am Donnerstag zusätzlichen Umsatz erhoffen. Neben den klassisch schwäbischen Gerichten wie saure Rädle und der Roten stehen in diesem Jahr auch Essensangebote aus dem Streetfood-Segment wie Teriyaki-Bruger auf dem Speisenplan. Daneben können 362 unterschiedliche Weinprodukte - das fällt die Auswahl schwer - können unter freiem Himmel genossen werden. Davon, so wissen die Wengerter rund um das Rathaus aus Erfahrung, werden bei sommerlichen Temperaturen vor allem Weißweine und Roseweine getrunken. Doch auch die Rotweine des Jahrgangs 2015 versprechen einen qualitativ hochwertigen Genuss. Die Preise für das Zehntele beginnen dabei ab zwei Euro. Wie im letzten Jahr bereits erprobt, wird es auch in diesem Jahr keinen seperaten Sektstand geben. Dieser wird wieder an allen Ständen ausgeschenkt.

W-Lan Testphase

Außerdem wird ein kostenloses W-Lan auf dem Marktplatz während des Weindorfs getestet, so dass man schnell noch einen Treffpunkt mit seinen Freunden verabreden kann oder seine Erlebnisse in den sozialen Netzwerken posten.

Die Weinpiraten von Heilbronn

Eine Neuheit ist auch ein gemeinschaftlicher Stand auf dem Hafenmarkt. Donnerstags, freitags und samstags öffnet der Stand der Weinpiraten an der Ecke Sülmerstraße, der vor allem die jüngeren Weindorfbesucher ansprechen soll. Hinter dem Tresen stehen hier die WG Cleebronn-Güglingen, die Felsenkellerei Besigheim und die Rolf Willy GmbH aus Nordheim.

Eröffnung

Offiziell eröffnet wird das Weindorf am Donnerstag, 7. September um 17 Uhr von Oberbürgermeister Harry Mergel und seinen Ehrengästen. Musikalisches Highlight an diesem Abend ist die SWR1 Band. Aber auch an allen anderen Weindorftagen gibt es auf den fünf Weindorfbühnen täglich Livemusik.

Führungen, Weinproben und Seminare

Neben Weinwanderungen am Wartberg, Stadtführungen zum Heilbronner Weindorf oder Wengerter-Weinproben gibt es dieses Jahr auch mal einen ungewöhnlicheren Blick auf das Thema Wein, nämlich den eines Chocolatiers. Der Gundelsheimer Eberhard Schell erklärt in seinem Seminar „Schokolade und Wein“ wie Schokolade mit Wein am besten harmoniert an drei Terminen: 11., 13. und 14. September, jeweils um 15 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Tourist-Information Heilbronn. Zudem hat die Tourist-Info in Heilbronn geänderte Öffnungszeiten bis in die tiefen Abendstunden.