Vollgas-Event: 5. Große Musiknacht der Autohäuser in Ludwigsburg

Auf der 5. Großen Musiknacht der Autohäuser in Ludwigsburg ging es bei Auto Haass und im Autohaus Weller mit richtig Vollgas in den Herbst.

Tausende gut gelaunte Nachtschwärmer feierten zu rockiger Live-Musik der Top-Bands Good News und Gravity bis zum frühen Morgen. Die Showrooms der Autohäuser wurden für die außergewöhnliche Nacht in Konzerthallen verwandelt. Im Außenbereich beider Autohäuser boten das American Diner »Chillers« und das Ludwigsburger In-Lokal »Cocco-Bello« ein hochwertiges Getränke- und Speisen-Catering an.

Bei Auto Haass rockte mit Good News traditionell die vielleicht beliebteste Party-Band der Region ordentlich. Ihre furiose Bühnenshow reichte von aktuellen Songs und Chartbreakern bis hin zu Rockklassikern der 70er- und 80er-Jahre, ab 22 Uhr war die riesige Tanzfläche bis auf den letzten Platz gefüllt. Bei Auto Haass stieg bis 2.30 Uhr auch die große After-Show-Party, auf der noch lange weitergefeiert wurde.

Steffen Haass, Geschäftsführer von Auto Haass, lobte den Spitzen-Event:»Auto Haass hat bisher an jeder Großen Musiknacht der Autohäuser in Ludwigsburg teilgenommen. Tausende Gäste und ich genießen dieses Erlebnis mit der Spitzenband, toller Abschlussparty und einladendem Außenbereich. Es ist schön, zum wiederholten Mal einen so herrlichen Abend zusammen mit Freunden, Kunden und Bekannten zu verbringen. Die Zusammenarbeit mit CITY EVENT hat wieder hervorragend geklappt und auch unser Mitarbeiter-Team hat sehr viel geleistet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den zahlreich erschienenen Gästen, bei CITY EVENT und meinem Team«.

Im neuen Opel-Autohaus Weller in der Marbacher Straße, das erstmals bei der Musiknacht mit von der Partie war, brachten Gravity mit tollen Cover-Songs aus Rock, Pop und Funk den Showroom in kürzester Zeit zum Beben.

Thomas Blessing, Geschäftsleiter des Autohauses Weller, freute sich über die gute Präsentation und die gelungene Musik-Nacht-Premiere: »Wir sind das erste Mal dabei und ich bin positiv überrascht. Die Musik ist super und alle feiern fröhlich. Dieses Top-Event ist der perfekte Rahmen, um uns Freunden und Kunden in Ludwigsburg vorzustellen. Unsere Mitarbeiter haben alle freiwillig und gerne mitgeholfen, dass dieser Abend so gut gelingt. Dieser Abend hat sich wirklich für alle gelohnt.«

Ingo Eckert, Geschäftsführer des Veranstalters CITY EVENT zeigte sich begeistert: »Die große Musiknacht der Autohäuser ist eine Erfolgsstory. Das zeigt erneut die Riesen-Resonanz der Party-Crowd hier in Ludwigsburg. Dieses Spitzen-Event mit Top-Bands fasziniert eben – egal, ob in Ludwigsburg, Heilbronn, Stuttgart oder demnächst auch in Kaiserslautern. Ich bedanke mich bei Auto Haass, bei Weller Automobile und bei meinem Team für die tolle Zusammenarbeit und den Super-Abend. Wir von CITY EVENT freuen uns schon auf das nächste Mal.«

Die nächste Große Musiknacht der Autohäuser findet am 18. März 2017 in Heilbronn statt. Also, bitte frühzeitig Tickets sichern!

Weitere Informationen gibt es unter:

www.auto-haass-ludwigsburg.de

www.weller-automobile.de

www.die-grosse-musiknacht.de