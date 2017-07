Weinlaube Ludwigsburg ab 10. August: Wein, Kulinarik und Live-Musik

× Erweitern Weinlaube Ludwigsburg

Die Ludwigsburger Weinlaube lockt vom 10. bis 26. August zum 38. Mal Besucher aus der gesamten Region in die Barockstadt. An 17 Tagen kann man sich auf edle Tropfen, feine Speisen und jede Menge Live-Musik von bekannten und beliebten Bands freuen.

Elegant mit unverwechselbarem Flair – so präsentiert sich vom 10. bis zum 26. August die Ludwigsburger Weinlaube. Bereits zum 38. Mal zieht die Traditionsveranstaltung viele Gäste aus der Region und die lokale Prominenz zum Sehen und Gesehenwerden auf den Ludwigsburger Rathaushof. Die edlen weißen Pagodenzelte setzen den Rahmen für das sommerliche Festtreiben und schaffen eine unverwechselbare Atmosphäre, die die Gäste sehr zu schätzen wissen.

Genuss auf Top-Niveau

Dabei steht der Genuss traditionell an erster Stelle, denn die vier Weinlauben-Wirte Andreas Seybold, Peter Buhl, Bernhard Remmele und Patron Harald A. Neises verwöhnen ihre Gäste auf Top-Niveau – von fangfrischen Austern über den traditionellen Krustenbraten bis hin zu hausgemachtem Zwiebelkuchen und Maultaschen überzeugt das kulinarische Angebot ebenso wie die mehr als 150 hochkarätigen regionalen und internationalen Weine.

Großes Live-Musik-Programm

Neben Kulinarik steht die Weinlaube natürlich auch in diesem Jahr wieder für jede Menge erstklassige und abwechslungsreiche Live-Musik von bekannten und beliebten Bands aus der Region. Darunter sind absolute Weinlauben-Dauerbrenner wie Beat Union, Beat Boys, Risk oder Dicke Fische und Bands, die man nicht so oft in Ludwigsburg hört wie Resonance oder Bob‘s Finest. tmo

38. Ludwigsburger Weinlaube

Do. 10. bis Sa. 26. August, täglich ab 17 Uhr

www.ludwigsburger-weinlaube.de

Weinlaube Musikprogramm

Do. 10. August: Strings unplugged

Fr. 11. August: Joe Vox‘s Soulmates

Sa. 12. August: Bob‘s Finest

So. 13. August: Beat Boys

Mo. 14. August: Dicke Fische

Di. 15. August: Fireman‘s Friend

Mi. 16. August: Just Friends

Do. 17. August: Resonance

Fr. 18. August: King Men

Sa. 19. August: Risk

So. 20. August: Juuns

Mo. 21. August: Stroke Unit

Di. 22. August: Joe Vox‘s Soulmates

Mi. 23. August: Fired

Do. 24. August: Sawyer

Fr. 25. August: Four more Friends

Sa. 26. August: Beat Union